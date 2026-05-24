Centenares de personas mayores de Marratxí celebran un encuentro en Lluc - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas mayores de Marratxí han participado este domingo en un encuentro celebrado en el monasterio de Lluc.

La jornada de convivencia, organizada por la Asociaciones de Personas Mayores de Marratxí, ha transcurrido en un ambiente de compañerismo, participación y reencuentro.

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha acompañado a los asistentes durante esta jornada, en la que las personas mayores han podido compartir diferentes actividades y espacios de convivencia.

La institución insular, según ha informado en un comunicado, ha financiado el transporte en autobús hasta Lluc, lo que ha permitido la participación de las asociaciones y de las personas mayores asistentes.

Fuster ha destacado "la importante labor que realizan las asociaciones de personas mayores para fomentar la participación, mantener activos a sus socios y crear espacios de convivencia y relación social".