Más de un centenar de personas reclaman una educación 0-3 digna y la firma del convenio autonómico

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han recorrido las calles de Palma en una manifestación para reclamar la negociación de un convenio colectivo para las 'escoletes' pese a la huelga frustrada.

La marcha, convocada por la Xarxa 0-3 de Baleares con la participación de los sindicatos CCOO, UGT y STEI, ha arrancado a las 18.00 horas en la plaza de España y ha transcurrido por la calle Sant Miquel, la plaza Major y calle Colom hasta llegar a la plaza de Cort.

Los manifestantes han clamado por una educación 0-3 digna y condiciones justas para las educadoras en una sonora protesta encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'Dignificación 0-3 Baleares. Nuevo decreto de mínimos y nuevo convenio autonómico'.

Con carteles con las frases '0-3 Esencial', 'No hay vocación que aguante esta situación. Basta ya' y 'Más sueldo, menos ratio', las educadoras protestantes han llegado hasta la plaza de Cort, donde se han hecho una actuación.

Se han sentado en el suelo, se han vendado los ojos y tapado las orejas, mientras sonaban por un altavoz llantos de bebés. "Aguantamos, como hacemos cada día", han dicho al inicio.

Después, han leído un manifiesto para reivindicar la importancia de su trabajo y lamentar, sin embargo, las "difíciles condiciones" laborales del sector.

"Asumimos una responsabilidad esencial: cuidar, acompañar, educar y garantizar su bienestar", han subrayado, reclamando unas ratios más bajas, sueldos dignos e igualdad entre todos los profesionales de la etapa.

Así, han exigido soluciones "reales y urgentes" que pasen por un convenio autonómico. "Sin condiciones dignas no hay educación de calidad. No pedimos privilegios, pedimos derechos", han añadido.

Igualmente, han agradecido a familiares y otras personas de la comunidad educativa que se han sumado a la marcha para defender una infancia "cuidada y respetada".

"Hemos recibido presiones para callar, para no ser hoy aquí, pero no callaremos", han dicho, para después concluir clamando "dignidad para el 0-3".

Este martes estaba previsto que las educadoras de las 'escoletes' de Baleares se sumaran a la jornada de huelga convocada a nivel estatal.

No obstante, la movilización se ha visto frustrada por un supuesto error en la tramitación del paro en el Tribunal de Arbitraje y Medicación (Tamib), según han denunciado públicamente los sindicatos.

También después de que la semana pasada, con la mediación del Govern, las organizaciones sindicales y las patronales acordaran iniciar el proceso de negociación del convenio autonómico tras cerca de medio año en el que ha estado encallado.

La composición de la comisión negociadora se llevará a cabo el próximo 8 de junio en la sede de la Dirección General de Trabajo, tras lo que arrancarán las negociaciones entre ambas partes.