El centenario Tren de Sóller está de vuelta tras el invierno: consulta los horarios del histórico ferrocarril

Archivo - Imagen del Tren de Sóller - FERROCARRIL DE SÓLLER - Archivo

PALMA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centenario ferrocarril de Sóller retomará su actividad regular el próximo lunes, 2 de febrero, tras el parón invernal, periodo durante el cual se han llevado a cabo los trabajos habituales de mantenimiento y puesta a punto del tren y el tranvía, además de su infraestructura.

Durante este último mes se ha realizado el acondicionamiento de los vagones del tren centenario y de las vías, así como la reparación y mejora de distintos tramos del recorrido que sufren un desgaste progresivo a lo largo del año debido a la climatología.

De forma paralela, se ha revisado la línea aérea, tanto del tren como del tranvía, que también iniciará su actividad con el comienzo de la temporada.

El presidente del Tren de Sóller, Óscar Mayol, ha señalado que el parón del invierno es fundamental para garantizar la seguridad y la calidad del servicio.

"Cada año aprovechamos este periodo para revisar a fondo el material móvil, las vías y las instalaciones, con el objetivo de iniciar la temporada en las mejores condiciones posibles", ha afirmado.

Mayol ha subrayado además que se trata de un trabajo continuo y poco visible para el público, pero esencial para preservar un ferrocarril histórico y asegurar una experiencia óptima tanto para residentes como para visitantes.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DEL TREN DE SÓLLER?

En cuanto a los horarios, a partir del 2 de febrero de 2026, la primera salida desde Palma será a las 10.30 horas, con llegada a Sóller a las 11.30 horas.

La última salida desde Sóller hacia Palma está prevista a las 17.00 horas, con llegada a la ciudad a las 18.00 horas.

Los horarios completos y las tarifas actualizadas pueden consultarse en la web oficial del Tren de Sóller