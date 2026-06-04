Un centro educativo de Mallorca desarrolla un proyecto para acercar la danza a personas con discapacidad visual - CAIXABANK
PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El centro integrado de formación profesional (CIFP) Son Llebre, ubicado en Marratxí, ha desarrollado un proyecto para facilitar el acceso de personas con discapacidad visual a la danza y las artes escénicas a través de soluciones tecnológicas.
Se trata de 'Senda: Sentir en Danza', que ha sido seleccionado en la Convocatoria de Ayudas Dualiza de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa como uno de los proyectos más innovadores de España.
El proyecto, liderado por el centro educativo mallorquín en colaboración con Easo Politeknikoa y la entidad Apropa Cultura, tiene como objetivo fomentar la innovación educativa y tecnológica en la formación profesional mediante el diseño de herramientas que permitan la inclusión en entornos culturales.
La iniciativa, según ha explicado CaixaBank en un comunicado, ha permitido desarrollar unos guantes con tecnología háptica que, mediante vibraciones, ayudan a las personas con discapacidad visual a orientarse sobre el escenario, identificar sus límites y reconocer la posición de otros intérpretes durante una representación de danza.
Las personas con discapacidad visual que han participado en las pruebas del proyecto han señalado una mejora en la comprensión del espacio escénico y en la sensación de seguridad durante la actividad, destacando la posibilidad de participar de forma más activa en la experiencia artística.
El proyecto ha implicado a alumnado y profesorado de las familias profesionales de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y de Electricidad y Electrónica, quienes han trabajado de manera conjunta en el diseño, desarrollo y validación de los dispositivos junto a profesionales del ámbito cultural, una compañía de danza y personas usuarias con discapacidad visual.
Asimismo, la iniciativa ha incorporado metodologías activas basadas en el aprendizaje colaborativo y la experimentación en contextos reales, promoviendo la cooperación entre perfiles técnicos y sociales para dar respuesta a un reto de accesibilidad cultural.