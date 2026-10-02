El centro de incubadoras para empresas de Menorca es declarado proyecto de interés estratégico

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB

MENORCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha declarado este viernes proyecto de especial interés estratégico autonómico el centro de incubadoras para empresas con base industrial en Menorca que la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares promoverá en el polígono industrial de Llinàritx, en Es Mercadal.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que la nueva infraestructura nace con el objetivo de facilitar la creación y consolidación de pequeñas empresas industriales y ofrecer a los autónomos y pymes un espacio adaptado a las necesidades específicas de la actividad productiva.

Actualmente, Menorca no cuenta con una infraestructura pública de estas características especializada en proyectos empresariales de base industrial.

En concreto, el Govern ha subrayado que el proyecto contempla un modelo de incubadora tutelada en el que las empresas seleccionadas dispondrán de un espacio propio adecuado a su actividad y recibirán acompañamiento vinculado a su plan de negocio durante un periodo que, con carácter general, no superará los tres años.

El centro tendrá capacidad para acoger un mínimo de seis empresas y cada una de ellas dispondrá de una zona administrativa y un taller o espacio de trabajo productivo.

Además, la infraestructura contará con recepción y oficinas, baños y vestuarios, espacios exteriores de almacenamiento y una zona común para formación, presentaciones y actividades que favorezcan la cooperación entre las empresas.

La gestión corresponderá a la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares y el centro irá dirigido prioritariamente a autónomos industriales y nuevas pequeñas empresas industriales de Menorca.

La incubadora permitirá concentrar en un mismo espacio instalaciones productivas, servicios compartidos y acompañamiento empresarial, con el objetivo de reducir el riesgo que asumen los nuevos proyectos durante las primeras fases y facilitar su crecimiento.

También dará apoyo a procesos de prototipado, ensayos, eficiencia energética, digitalización, logística y adaptación a la normativa sectorial.

Desde el Govern han indicado que entre los objetivos del proyecto se encuentran modernizar y digitalizar la industria menorquina, mejorar la competitividad de las empresas, dinamizar el polígono industrial de Llinàritx y la actividad económica de Es Mercadal, y contribuir a atraer talento, inversión y nuevas oportunidades empresariales.

Igualmente, se pretende fomentar la colaboración entre empresas de sectores especialmente vinculados a la economía de Menorca, como el agroalimentario, la náutica, la construcción sostenible, la moda y el calzado o el metal.