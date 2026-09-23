El Centro de Información de la Mujer del Consell atiende 847 consultas hasta septiembre

El presidente de Mallorca, Llorenç Galmés, junto con otras autoridades en la inauguración del Centro de Información de la Mujer. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Información de la Mujer del Consell de Mallorca ha atendido 847 consultas entre enero y septiembre de este año, 780 de las cuales son nuevos casos.

Así lo ha indicado la institución insular este miércoles con motivo de la inauguración de sus nuevas instalaciones en el polígono de Son Fuster.

En concreto, los datos de este servicio contabilizan 780 atenciones relacionadas con violencia, 22 demandas de información, 25 demandas de información por parte de profesionales y 20 reaperturas de casos.

La mitad de las mujeres atendidas tiene entre 40 y 49 años (50%). Éstas están seguidas de féminas de entre 30 y 39 años (20%), de 50 a 59 años (15%), de 19 a 29 años (10%) y de mayores de 60 años (5%).

La institución insular ha remarcado la coordinación con el resto de servicios ya que, en lo que va de año, han realizado 247 derivaciones al Servicio de Atención Psicológica (SAP), 13 al Casal Ariadna, cinco a Libertas, dos a Casa Violeta y una al Proyecto Aurora. Además, 115 casos han llegado derivados del Servicio 24 Horas.

El Centro mantiene una coordinación continuada con los profesionales de los municipios de la Part Forana y con servicios de ámbito autonómico, como IBSalut, IBDona o el Servicio de Empleo de Baleares (SOIB). Los datos de este año recogen, entre otras, 23 derivaciones a SOIB Dona, 33 al servicio de atención a las víctimas de las violencias machistas de Mallorca.

NUEVAS INSTALACIONES

El Consell de Mallorca ha inaugurado el nuevo Centro de Información de la Mujer, ubicado en la calle Fluvià de Palma, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que se presta este servicio y garantizar una atención más adecuada, segura y confidencial a las mujeres.

Este inmueble se ha adquirido por algo más de un millón de euros para poner fin a la falta de unas instalaciones adecuadas para un servicio de estas características. La nueva sede dispone de 540 metros cuadrados más.

El espacio cuenta con dos salas destinadas a las entrevistas con las usuarias, tres despachos y dos salas de reuniones, que permiten desarrollar en mejores condiciones las tareas de información, asesoramiento y acompañamiento.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha explicado que el antiguo Centro de Información de la Mujer estaba "en un estado que no era el adecuado para ofrecer a las mujeres la atención y el servicio de calidad que merecen".

Según el Consell, el traslado del Centro permite mejorar la privacidad y la confidencialidad de las atenciones, así como ofrecer unas condiciones de trabajo más adecuadas a los profesionales.

Además, el Centro y la Dirección Insular comparten ahora una misma ubicación, lo que facilita la coordinación entre los equipos. La nueva sede también mejora la accesibilidad del servicio mediante transporte público.

REFUERZO DEL EQUIPO PROFESIONAL

La mejora de las instalaciones va acompañada además de un refuerzo de los profesionales del Centro de Información de la Mujer. Desde junio de 2023, el equipo de trabajo social se ha duplicado y ha pasado de tres a seis profesionales.

Además, se ha incorporado por primera vez el perfil profesional del psicólogo, con el objetivo de avanzar hacia una atención más integral de las usuarias.

El Consell también ha creado una bolsa específica de trabajadores sociales con formación en violencias machistas, de manera que las eventuales coberturas de bajas puedan realizarse con personal que disponga de formación especializada.

Paralelamente, la institución insular desarrolla un plan de mejora de las dinámicas de trabajo del Centro, que incluye la actualización de los protocolos de actuación y de los sistemas de registro, con el objetivo de continuar adaptando el servicio a las necesidades de las usuarias y de los profesionales.

UN SERVICIO PARA DETECTAR VIOLENCIA MACHISTA

Una de las funciones esenciales del Centro es la detección de situaciones de violencia machista que no siempre constituyen el motivo inicial de la consulta.

En muchas ocasiones, una mujer acude al centro para solicitar información o asesoramiento y, durante la atención, los profesionales pueden detectar una situación de violencia u otras necesidades que requieren una intervención más amplia.

En estos casos, el Centro puede activar una atención social, psicológica o jurídica y, cuando es necesario, derivar a la usuaria a otros recursos especializados, de empleo o de salud.