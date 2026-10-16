El centro de Palma sufrirá cortes de tráfico y desvíos de la EMT durante este fin de semana

Archivo - Un autobús de la Línea 4 de EMT (Plaça Columnes - Ses Illetes) en la Plaza de España de Palma, junto a la parada de taxis. - EMT - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la cabalgata del carro triunfal de la beata y de la TUI Palma Marathon Mallorca obligarán este fin de semana a redirigir el tráfico y a desviar líneas de la EMT en distintos puntos de Palma.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado en un comunicado que el sábado se producirán restricciones de tráfico en el centro de la ciudad entre las 15.00 y las 22.00 horas. En concreto, permanecerá cerrada la Via Roma a la altura de Avenidas, la bajada a Jaume III desde el paseo Mallorca, y el paseo del Born desde la plaza de la Reina.

El recorrido del desfile del carro triunfal partirá desde la plaza del Hospital, pasará por La Rambla, calle de la Riera, plaza Weyler, calle Unión, plaza Juan Carlos I, avenida Jaume III, Bonaire, Bisbe Campins, Via Roma, y terminará en la calle de Santa Magdalena.

Por otro lado, el domingo habrá restricciones a la circulación en el frente marítimo y en viales principales de la ciudad en distintas franjas horarias.

Entre las 01.00 y las 17.00 horas se cerrará el tramo de la autopista de Llevant (Ma-19) desde Costa de Gas hasta Antoni Maura (lado interior). A partir de las 06.30 horas se cerrará el paseo Marítimo en ambos sentidos entre la avenida Argentina y Costa de Gas, y también en Antoni Maura.

Desde las 07.30 hasta las 13.00 horas, el paseo Marítimo permanecerá cerrado al tráfico entre la rotonda de Porto Pi y la avenida Argentina. No obstante, se podrá acceder a las estaciones marítimas desde la rotonda de Porto Pi.

El acceso a El Molinar estará cortado de 07.30 a 13.00 horas por las calles Joan Maragall y Llucmajor. Además, a partir de las 07.45 horas, se cortará el tráfico en el paseo Sagrera en dirección Andratx. A las 09.30 horas se habilitará un carril para permitir el paso de los vehículos que necesiten circular desde el paseo Sagrera hasta Club de Mar.

Además, de 06.30 a 13.00 horas, estarán cerradas la entrada y la salida del camino de s'Escollera hacia la autopida de Llevant y desde ella.

APERTURA DE LAS CALLES

En cuanto a la reapertura de las calles, a las 13.00 horas se abrirá al tráfico en el tramo de Porto Pi hasta la avenida Argentina (por el lado del mar).

La circulación por Antoni Maura y las calles del centro de Palma se reanudará a las 14.00 horas, mientras que el paseo Marítimo en dirección al aeropuerto se reabrirá a las 14.30 horas.

Finalmente, a partir de las 17.00 horas el paseo Marítimo estará abierto al tráfico en ambos sentidos.

ACCESO A LOS APARCAMIENTOS

Por otro lado, el aparcamiento del Parc de la Mar cerrará tanto la entrada como la salida por la autovía desde la 01.00 hasta las 16.00 horas. Durante ese tiempo, se podrá salir por Antoni Maura en dirección al paseo Sagrera, salvo entre las 08.00 y las 09.00, que quedará completamente cerrado.

El aparcamiento de Vía Roma cerrará su salida por Baró de Pinopar. Mientras, el parking de plaza Mayor tendrá bloqueada la salida por La Rambla hasta que termine la carrera.

Por su parte, el aparcamiento del paseo de Mallorca tendrá cerrada la salida situada frente al Teatro Municipal, pero se podrá utilizar una salida alternativa que hay frente al colegio Jaume I.

DESVÍO DE LÍNEAS DE LA EMT

El sábado, coincidiendo con el desfile del carro triunfal de la beata, las líneas de buses 3, 4, 7 y 20 circularán desviadas en ambos sentidos entre las 15.00 y las 22.00 horas.

La línea 25 irá dirección a s'Arenal por la avenida Gabriel Roca, avenida Argentina, paseo Mallorca, avenida de Portugal y luego continuará su ruta habitual.

Además, la línea 35 circulará desviada por la avenida de Portugal, Ramón y Cajal, avenida Argentina, paseo Mallorca y finalizará su recorrido en la parada 205 (Instituts).

Durante el tiempo que duren los cortes de tráfico por la cabalgata, quedarán anuladas las paradas 7, 50, 52, 53, 54, 104, 105, 106, 107, 108, 985, 986 y 1048.

El domingo, día de la maratón, quedarán afectados los recorridos de las líneas 3, 4, 7, 18, 20, 25 y 35, que circularán desviadas en uno o ambos sentidos.

Además, la línea 25 concluirá su ruta en la parada 205, mientras que la línea 35 finalizará en la calle Eusebi Estada entre las 7.30 y las 13.00 horas.

Por otra parte, las líneas 1 y 30 anularán su servicio de 6.00 a 16.00 horas.

Otras línea como la A1 (aeropuerto) o la 23 mantendrán su ruta habitual, pero no realizarán todas las paradas ya que algunas estarán anuladas por la carrera.

En el paseo Mallorca y zona de Avenidas la carrera discurrirá por el carril del bus, por lo que quedarán anuladas las paradas 203, 205, 206, 457, 458, 543, 981, 1051 y 1330.

Por otro lado, con el objetivo de facilitar el traslado de los participantes en la maratón, los corredores y voluntarios podrán utilizar gratuitamente los buses de la EMT entre las 06.00 y las 17.00 horas, a excepción de las líneas A1 y A2, aunque no sean residentes. Para ello, solo será necesario mostrar su dorsal o acreditación de voluntario.

CAMBIOS EN BICIPALMA Y TAXIS

El Ayuntamiento de Palma también ha alertado de cambios en el servicio de Bicipalma. En concreto, las bicicletas de la estación número 49, situada en la plaza Juan Carlos I, se retirarán temporalmente.

Asimismo, la parada de taxis de Born se anulará, pero se podrá utilizar como alternativa la de Jaume III. Además se habilitará un punto de recogida de pasajeros en la plaza Quadrado, al que se podrá acceder por la puerta de Sant Antoni.