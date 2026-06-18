El centro de salud de Sant Antoni hace más de 6.200 radiografías un año después de ponerse en marcha el servicio

Archivo - Centro salud en Sant Antoni, Ibiza - ÁREA DE SALUD IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sala de radiología del centro de salud Sant Antoni de Portmany ha efectuado más de 6.200 radiografías, tras un año en funcionamiento, por lo que se supera así en 2.000 el objetivo fijado.

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado este jueves el centro y ha resaltado la mejora en la capacidad diagnóstica del centro de salud, al permitir reforzar la esencia de la atención Primaria ya que 4.600 usuarios han sido atendidos en el servicio, con lo que se ha evitado que se tengan que desplazar al Hospital de Can Misses.

En un comunicado, el área de Salud Pitiusa ha puntualizado que, con la puesta en marcha de la sala de radiología, el centro de salud de Sant Antoni ha posibilitado a los médicos de atención familiar y comunitaria como al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) disponer de una herramienta diagnóstica más, que ha mejorado la eficiencia y seguridad de los recursos sanitarios.

Asimismo, han explicado que la inversión tecnológica durante esta legislatura ha superado los 6,5 millones de euros. A continuación, García ha mantenido un encuentro con la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer en Eivissa para firmar la renovación del convenio de colaboración que el Área de Salud tiene con esta asociación desde febrero de 2016.