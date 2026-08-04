Los centros educativos de Baleares cuentan con el 99% de las plazas cubiertas para el próximo curso

Archivo - Varios padres llevan a sus hijos el primer día de inicio del curso escolar - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha cubierto el 99 por ciento de las plazas vacantes para el próximo curso 2026-2027, lo que supone que más de 4.500 docentes han obtenido plaza durante los diferentes procesos de adjudicación.

El conseller Antoni Vera ha calificado de "éxito rotundo" esta cifra, que ha atribuido al adelanto de las oposiciones docentes al mes de mayo y del primer trámite de sustituciones a finales de julio.

En una rueda de prensa para presentar el balance de las adjudicaciones, Vera ha detallado que se ha otorgado el 92 por ciento de las comisiones de servicio de funcionarios de carrera y que las plazas vacantes también se han cubierto con funcionarios en prácticas.

Tras estos dos procesos de adjudicación, en los dos trámites de cobertura de vacantes entre funcionarios interinos se ofrecieron 2.417 plazas, de las que 2.358 han sido cubiertas.