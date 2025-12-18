Los centros socioeducativos de menores de Baleares abrieron 18 protocolos de prevención del suicidio en 2024

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, durante su comparecencia en el Parlament este jueves. - PARLAMENT

Los centros socioeducativos de menores de Baleares abrieron un total de 18 protocolos de prevención del suicidio y violencia autodirigida a lo largo de 2024.

En concreto fueron 15 en Es Pinaret, dos en Es Fusteret y uno más en la Llar de Convivencia, según ha detallado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

La consellera ha comparecido la tarde de este jueves en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament para responder a una batería de preguntas formuladas por la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió que no habían sido respondidas por escrito en tiempo y forma.

Una de ellas tenía que ver con el número de protocolos de prevención del suicidio y violencia autodirigida se habían abierto en los centros socioeducativos durante el año pasado.

Para la ecosoberanista, se trata de un indicador "importantísimo" que fue puesto en marcha la pasada legislatura con la intención de evaluar de manera sistemática el funcionamiento de estos centros y conocer el "clima" en el que viven los internos.

Otra de las cuestiones relacionadas con los centros socioeducativos por los que ha preguntado Carrió han sido los números de menores implicados en actos de fuga. Fernández, aunque no ha detallado en qué periodo tuvo lugar, ha asegurado que tan solo se ha contabilizado uno.

OTRAS CUESTIONES

La diputada también ha preguntado a la consellera acerca del número de pagos de la prestación de 200 euros que se otorga mientras se tramita el ingreso mínimo vital (IMV), una prestación que ha reconocido que arrastra "largas esperas en su resolución".

De acuerdo con los datos de la Conselleria, a julio de 2024 había seis usuarios de esta prestación y se acumulaba algún retraso. En mayo de este año había seis, también con demora.

Fernández ha asegurado que, de acuerdo con la información de la que disponen, durante los primeros meses de 2025 no hubo solicitudes, aunque es algo que no han podido "contrastar". Tampoco las hubo entre los meses de agosto y noviembre.

"No puedo dar una explicación de por qué no ha habido solicitudes, pero dudo mucho que sea porque el IMV haya acelerado su tramitación, porque nos estamos encontrando otras problemáticas en otros ámbitos", ha apuntado.

Sobre el proyecto de inversión para la contratación de plazas para reducir la lista de espera en la valoración de discapacidad, ha indicado la consellera, por el momento se han cubierto nueve de las diez previstas.

La que resta, para un fisioterapeuta, se intentará impulsar entre esta semana y la que viene.

Fernández, preguntada al respecto por Carrió, ha reconocido que no tiene datos concretos acerca del número de usuarios en lista de espera por derivación a la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual (Utasi) ni en diciembre de 2024 ni en junio de 2025.

No obstante, sí que ha afirmado que la lista de espera se ha incrementado por las bajas de dos profesionales, una de las cuales ha sido ya cubierta y la otra está "en proceso".

La consellera ha lamentado que por estas bajas, la licitación realizada a inicio de año para incorporar un psicólogo en Mallorca --para aumentar la plantilla actual, de cuatro--, otro en Menorca y uno más en Ibiza y Formentera y tratar de reducir las listas de espera no ha conseguido su objetivo.

Fernández, no obstante, ha recordado que su departamento está trabajando en la implementación del modelo Barnahus de la mano de los consells insulares, la Utasi y otros organismos con la intención de mejorar la atención que reciben los menores víctimas de abusos sexuales.

Aunque ha dicho estar de acuerdo con este nuevo sistema, Carrió ha puesto en duda que el proceso de licitación sea el más adecuado a la hora de contratar psicólogos que tengan que atender a niños que han sufrido abusos.