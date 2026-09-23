Cerca de 1.000 alumnos empiezan esta semana los cursos del plan de formación en catalán

Un aula de un centro educativo de Baleares. - CAIB

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.000 alumnos participan desde esta semana en el Plan de Formación de Lengua Catalana 2026 activado por el Govern a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), una iniciativa dotada con cerca de 120.000 euros que ofrece cursos de los niveles B2, C1, C2 y lenguaje administrativo con sus correspondientes evaluaciones oficiales.

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo social ha explicado este miércoles en un comunicado que un total de 938 personas han sido admitidas en este programa y que se han iniciado 18 cursos entre las modalidades en línea y semipresencial. Asimismo, los cursos y talleres cuentan con un total de 25 docentes colaboradores, más una coordinadora para la formación en línea.

Aunque el programa mantiene su oferta virtual para los niveles B2, C1, C2 y lenguaje administrativo, esta edición introduce un proyecto piloto semipresencial en las disciplinas C1 y C2 con el objetivo de recuperar progresivamente la asistencia a las aulas.

Los motivos de esta reintroducción son, por un lado, que el personal empleado público tenga "más opciones" de formarse en materia de lengua catalana, y, por otro, que los bloques de expresión oral e interacción y de expresión escrita se puedan trabajar en la modalidad presencial, "considerada tradicionalmente más adecuada y efectiva para practicar estas dos habilidades lingüísticas".

Los cursos han empezado esta semana y finalizarán en el mes de febrero, mientras que las pruebas de evaluación se llevarán a cabo durante el mes de marzo de 2027.

La convocatoria está dirigida al personal empleado público en activo de las diversas instituciones de Baleares, abarcando tanto a la administración autonómica y su sector público instrumental como a la Universitat de les Illes Balears (UIB), el resto de corporaciones territoriales y sus respectivas entidades dependientes.