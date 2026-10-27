Cerca de 1.000 personas mayores participan en las estancias deportivas del Consell de Mallorca

Cerca de 1.000 personas mayores participarán en las estancias deportivas del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de estancias deportivas para personas mayores contará este año con cerca de 1.000 participantes, de más de 65 años o pensionistas, que podrán disfrutar de un paquete deportivo de dos días con monitores en diferentes hoteles.

Entre las actividades, según ha subrayado en una nota de prensa el Consell de Mallorca, se encuentran 'aquagym', baile en línea, entrenamientos de fuerza, estiramientos, 'mindfulness', pilates, senderismo, 'spinning' o talleres saludables.

Además, los participantes pueden disfrutar de las instalaciones y del entorno natural de hoteles ubicados en Cales de Mallorca (Manacor), Cala Millor (Sant Llorenç des Cardassar), cala Barca (Santanyí), la Colònia de Sant Jordi (ses Salines), Playa de Muro y Puerto de Alcúdia.

El presidente insular, Llorenç Galmés; el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard; y el director insular de Deportes, Toni Prats, han visitado este martes un grupo de participantes en el hotel Playa Garden & Spa de Playa de Muro.

Galmés ha destacado que "el deporte en la etapa de madurez es muy importante y está demostrado que la práctica regular de ejercicio de fuerza permite llegar con más calidad de vida a la vejez". "El mantenimiento físico es importante a lo largo de toda la vida", ha agregado.

En este sentido, Bestard ha subrayado que uno de los objetivos de este programa, puesto en marcha hace dos años, es la sociabilidad y fomentar una vida activa en grupo.

El programa ha puesto en el cartel de actividades algunas novedades en las últimas temporadas, como las bicis de agua o la modalidad de piragüismo compartido 'dragon boat', en aquellos lugares donde es posible.