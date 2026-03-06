Cerca de 140 ciudadanos de Baleares no pueden regresar a España por el conflicto en Oriente Medio

El portavoz del Govern, Antoni Costa, y la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas ,en la rueda de prensa después del Consell de Govern - EUROPA PRESS

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha recibido 67 correos electrónicos que manifiestan que hay 139 ciudadanos de Baleares se están viendo afectados por el conflicto de Oriente Medio originado la semana pasada en Irán y que no pueden regresar a sus casas por el cierre del espacio aéreo.

Así lo ha detallado este viernes la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern.

El Ejecutivo puso en marcha el miércoles un canal de comunicación para tramitar incidencias, a través del que, hasta las 10.00 horas de este viernes, se han recibido 67 correos electrónicos.

Principalmente, los residentes manifiestan dificultades para regresar a las Islas a causa de la cancelación de vuelos y para contactar con las embajadas españolas en los países en los que se encuentran.

Por ello, ha dicho Estarellas, la Dirección General de Relaciones Institucionales ha trasladado su apoyo a estos ciudadanos y hará un seguimiento de sus casos. También ha facilitado un listado de personas a las embajadas para que puedan contactar con ellas.

Además, se ha puesto en contacto con una fundación con presencia en varios países para trasladar medicación en caso de que sea necesario.

Estos ciudadanos se encuentran en Tailandia, Dubai, Sri Lanka, Maldivas, India, Doha, Filipinas, Malasia, Australia, Indonesia, Singapur, Nepal y Vietnam.