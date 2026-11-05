Cerca de 170 efectivos de emergencias participan en un simulacro de una gran inundación en Capdepera

Rescate en un torrente durante el simulacro de inundaciones en Capdepera. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha finalizado con éxito un simulacro de actuación de los servicios de emergencias ante una gran inundación en el cabo Canyamel de Capdepera, en la que han participado 170 efectivos.

Se trata de un ejercicio organizado y dirigido por la Dirección General de Emergencias e Interior, en el que, entre otros organismos, ha participado la Unidad Militar de Emergencias (UME), según ha Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

En este simulacro se ha puesto en práctica la actuación de Emergencias ante inundaciones provocadas por lluvias intensas. Todo habría comenzado con la comunicación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a Emergencias de la activación del aviso rojo por lluvias en la zona del Llevant de Mallorca.

En consecuencia, Emergencias ya tenía activado el Plan Meteobal, que eleva la alerta de protección civil al nivel rojo por lluvias --índice de gravedad 2 del Plan Meteobal-- y también, cuando constata que se producen inundaciones en la zona de Canyamel, activa el Plan Inunbal en su tercer nivel, que es la situación operativa 2 --SO-2--.

La activación de estos niveles de los planes Meteobal e Inunbal permite a Emergencias requerir la intervención de servicios extraordinarios, como puede ser la UME. La zona más afectada es la de la desembocadura del torrente de Canyamel, donde el agua baja con fuerza y el torrente se habría desbordado, lo que habría provocado inundaciones en una zona de viviendas cercanas y en un hotel. Una situación que, evidentemente, pone en riesgo a las personas.

En el hotel, donde habría alojadas 180 personas, se desconoce cuántas de ellas han salido de excursión a primera hora de la mañana. Tampoco se consigue localizar a cuatro jóvenes que realizaban una ruta en bicicleta de montaña. Además, el hotel acumula un metro de agua en el sótano, al igual que otras viviendas privadas de los alrededores. También se actúa en la depuradora de Canyamel, con trabajos de contención para evitar su vertido.

Los servicios de emergencias se movilizan rápidamente. En la zona afectada, Emergencias instala el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desde donde dirigiría el operativo y coordinaría las tareas y funciones de todos los organismos que participan en él. Allí mismo se ha instalado también el Área de Mando de Emergencias (AME), donde todos los organismos intervinientes han puesto en común toda la información y la capacidad operativa.

HELICÓPTERO, PERROS Y DRONES DESPLEGADOS

El simulacro ha puesto en práctica, principalmente, actividades de rescate de personas y de contención y extracción de agua, todo ello de forma paralela al entrenamiento de la coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencias que intervienen. Entre todos los organismos, participan en total alrededor de 170 efectivos.

La UME se desplaza con un contingente de más de 100 efectivos, con el material y los vehículos correspondientes, entre los que se encuentran el equipo de búsqueda y rescate aéreo, con un helicóptero y drones; el equipo de búsqueda y rescate en grandes áreas terrestres, que incluye unidades caninas; el equipo de búsqueda y rescate subacuático, y los equipos de extracción y contención de agua.

Por su parte, los Bomberos de Mallorca movilizan el helicóptero para realizar rescates, así como vehículos y bomberos procedentes de los parques de Artà y Manacor. Por parte del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) se movilizan 11 efectivos equipados con dos turbobombas para la extracción de agua.

En cuanto a la Guardia Civil, además de la patrulla de la zona, participan el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Además, también está presente el SAMU 061 para encargarse de la atención médica de los heridos o afectados, y la Policía Local de Capdepera, para llevar a cabo funciones de seguridad y orden.

Emergencias ha participado con la aportación de una veintena de efectivos entre técnicos y agentes, con el correspondiente despliegue técnico y logístico. También han participado las Agrupaciones Municipales de Protección Civil de Capdepera, Muro, Algaida y Santanyí. Para garantizar las comunicaciones durante la emergencia, IbDigital también ha instalado una antena móvil para asegurar el correcto funcionamiento de la red de comunicaciones TetraIB.

El simulacro ha finalizado con un resultado "satisfactorio" de haber alcanzado los objetivos establecidos. Entre estos objetivos se encuentra el hallazgo y la recuperación de un cuerpo que habría fallecido como consecuencia de los efectos del temporal.

El director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, y el segundo jefe de la UME, Fernando Martín Pascual, han seguido el simulacro de este jueves. También han estado presentes el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, y representantes del Ayuntamiento de Capdepera.

"Con simulacros como el de este jueves se pone a prueba y mejora la capacidad de respuesta", ha alegado Gárriz, quien ha detallado que este ejercicio "permite probar la parte operativa y también las estructuras de coordinación y mando"; así se puede evaluar las capacidades y la respuesta.

Por su parte, Martín ha explicado que estos simulacros permiten a la UME practicar y coordinar las capacidades de cada organismo individualmente y también las de todos en conjunto, "lo que permite obtener buenos resultados". "Estas prácticas son las que después permiten actuar en situaciones reales con eficiencia y seguridad, con conocimiento del territorio y del funcionamiento del resto de organismos", ha subrayado.

Con este simulacro, el Govern trata de poner en práctica la intervención de emergencias en inundaciones, una situación cada vez más frecuente en Baleares.

Estas situaciones buscan poder ofrecer una respuesta "eficiente y rápida", pero requieren previsión, planificación previa y máxima coordinación entre organismos durante la intervención, de ahí la importancia de ponerlo en práctica en ejercicios simulados.