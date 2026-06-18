Cerca de 1.800 personas participan en los talleres de habilidad cognitiva del IMAS durante el curso 2025-2026. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.800 personas mayores de 60 años han participado en los talleres de habilidad cognitiva impulsados durante el curso 2025-2026 por el Servicio de Fomento de la Autonomía Personal del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, el programa ha combinado actividades de estimulación cognitiva con dinámicas orientadas a fomentar la participación social, el trabajo en grupo y el bienestar emocional de los participantes.

Además, a lo largo del curso se han desarrollado proyectos compartidos, encuentros entre municipios y actividades intergeneracionales dirigidas a favorecer las relaciones sociales y el envejecimiento activo.

El curso ha concluido este miércoles con un acto celebrado en Manacor al que ha asistido el presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, junto a participantes y monitores del programa.

Durante el acto, Sánchez ha destacado que estos talleres contribuyen a mantener activas las capacidades cognitivas de las personas mayores, al tiempo que favorecen la creación de vínculos sociales y ayudan a combatir la soledad no deseada.

Asimismo, ha agradecido la labor de los profesionales encargados del programa por acompañar a los participantes durante el curso y por convertir estos espacios en lugares de encuentro, aprendizaje y crecimiento personal.