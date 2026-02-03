Cerca de 2.450 personas murieron por cáncer en Baleares en 2024, un 1,5% menos que el año anterior

Una mujer se somete a una prueba de cáncer de mama. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.447 personas fallecieron por algún tipo de cáncer en Baleares durante 2024 --1.383 hombres y 1.064 mujeres--, cifra que supone un 1,5% menos que en 2023.

Esta cifra de óbitos por tumores supone el 27,2% de las muertes acontecidas por todo tipo de causas en el archipiélago --9.001 en total--, según ha explicado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

Para continuar con esta dinámica y coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer que se celebra este miércoles, la Conselleria ha instado a la población a seguir unos hábitos de vida saludables y a dejar o reducir el consumo de alcohol y tabaco, así como a participar en los programas de detección precoz del cáncer para reducir el número de nuevos diagnósticos y fallecimientos por esta causa.

Los tumores son la principal causa de mortalidad en Baleares por delante de las enfermedades cardiovasculares. No solo representan casi uno de cada tres fallecimientos en el archipiélago, sino que además constituyen uno de los principales problemas de salud pública porque generan elevados costes, tanto sanitarios como de índole afectiva y social, y requieren un abordaje multidisciplinar, interdisciplinar y coordinado por parte del Servicio de Salud.

De las personas fallecidas por cáncer en Baleares en 2024, el 56,5% fueron hombres y el 43,5% mujeres. Los tumores con mayor mortalidad entre las mujeres de las islas son el de pulmón, mama y colon y los de pulmón, colon y próstata entre los hombres.

De cáncer de pulmón fallecieron 532 personas, 171 mujeres y 361 hombres; de tumores malignos de mama murieron 148 personas, 146 mujeres y 2 hombres mientras de cáncer colorrectal fenecieron 311 baleares, 151 mujeres y 160 hombres. Por último, de cáncer de próstata murieron 133 hombres a lo largo de 2024.

La Conselleria insta por tanto a la población a seguir hábitos y estilos de vida saludables que eviten los perniciosos efectos del consumo de alcohol y tabaco, así como la obesidad y el sedentarismo, ya que son los factores de riesgo más importantes y evitables relacionados con el cáncer.

Según datos publicados por la OMS, alrededor de un tercio de las muertes por cáncer son debidas al tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas por un consumo insuficiente de fruta y verdura.

Con motivo de la efeméride, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha presentado el informe 'Las cifras del cáncer en España 2026'. El documento refleja un aumento de la incidencia del cáncer en España, junto con una mejora sostenida de la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, gracias a los avances en investigación, prevención y diagnóstico precoz.

Según las estimaciones, en 2026 se diagnosticarán 301.884 nuevos casos de cáncer, lo que supone un incremento del 2% respecto a 2025. Los tumores más frecuentemente diagnosticados serán el cáncer colorrectal, seguido de los de mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria. En los hombres predominan los cánceres de próstata, colorrectal y pulmón, mientras que en las mujeres los más frecuentes son los de mama, colorrectal y pulmón.

El informe alerta del aumento del cáncer de pulmón en mujeres, asociado al incremento del consumo de tabaco en décadas anteriores, así como del crecimiento de otros tumores como los de páncreas, tiroides y linfomas no hodgkinianos. Asimismo, preocupa el incremento de la incidencia del cáncer en adultos jóvenes, con más de 8.000 nuevos diagnósticos previstos en 2026.

En cuanto a la supervivencia, los datos muestran que la supervivencia neta a cinco años en España alcanza el 57,4% en hombres y el 65,2% en mujeres, cifras similares a las de los países de nuestro entorno y que se han duplicado en las últimas cuatro décadas.

AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS CRIBADOS DE CASI EL 20%

Por otra parte, la Conselleria de Salud lleva a cabo diferentes programas con el objetivo de detectar precozmente los cánceres más frecuentes como el de mama, colorrectal y cuello de útero.

En estos momentos, la Dirección General de Salud Pública de Baleares coordina dos programas de cribado poblacionales para detectar de forma precoz los cánceres de mama, de colon y recto entre la ciudadanía en general mediante mamografías y pruebas de sangre oculta en heces, respectivamente.

Un hecho destacable es el aumento de la participación en ambos programas. Así, en el de colon, en el año 2025 participaron 36.326 personas, 5.601 más que el año anterior lo que supone un incremento porcentual del 18% sobre la participación en el programa registrada en 2024. Al de mama acudieron a realizarse las mamografías de control 32.232 mujeres --5.364 más que el año anterior--, con un aumento del 20%.

Salud Pública ultima asimismo la implantación de un nuevo programa para la detección precoz del cáncer de cuello uterino mediante pruebas de citología vaginal y detección del virus del papiloma humano (VPH), responsable de esta patología. Las previsiones apuntan a que estará implantado para el conjunto de la población de Baleares en el primer semestre de este año.

Asimismo, se pilota un estudio para prevenir el cáncer de pulmón mediante la implementación de un programa de cribado poblacional. La Conselleria de Salud anima a la población a participar en estos programas, ya que su finalidad es detectar estos tumores en sus fases más iniciales y, consecuentemente, su tratamiento siempre es menos agresivo.

Por último, y en relación con los factores de riesgo, la Conselleria también lleva a cabo diferentes programas de promoción de la salud para prevenir el consumo de tabaco, alcohol y hacer frente a la obesidad. En este sentido, se destaca el papel del ejercicio físico, que puede reducir hasta un 30% el riesgo de desarrollar determinados tumores y cerca de un 20% la mortalidad específica por cáncer.

130 INVESTIGADORES ONCOLÓGICOS EN EL IDISBA

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) desarrolla una actividad científica destacada en el ámbito de la oncología, al integrar equipos multidisciplinarios y tecnologías líderes para comprender mejor la biología tumoral y avanzar hacia tratamientos más precisos y efectivos.

Esta actividad se desarrolla principalmente desde el área científica de Oncología y Hematología, una de las siete áreas estratégicas del centro, donde trabajan ocho grupos especializados en la investigación del cáncer desde múltiples perspectivas --molecular, clínica, traslacional y tecnológica--. Se trata de unos 130 investigadores que trabajan en investigación oncológica en las diferentes entidades que conforman el IdISBa.

Uno de los hitos en la investigación oncológica que se lleva a cabo en el IdISBa es el trabajo que lleva a cabo el laboratorio de Epigenética del Cáncer, liderado por el doctor Diego Marzese y que estudia como los cambios epigenéticos influyen en la evolución y agresividad de los tumores.

Otro adelanto en la investigación oncológica del IdISBa proviene del grupo de Oncogenómica Funcional, liderado por la investigadora Míriam Sansó, que estudia como el embarazo, la lactancia y el periodo de posparto influyen en el riesgo y la agresividad del cáncer de mama en mujeres jóvenes. También son importantes los trabajos que se llevan a cabo en investigación sobre el cáncer de colon y en oncología hematológica.