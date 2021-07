Cerca de 50 personas piden en Palma que el Gobierno cumpla con la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral

PALMA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 50 personas se han concentrado este miércoles en Palma para exigir al Gobierno central que cumpla con sus compromisos y suba el salario mínimo interprofesional (SMI) este 2021 y que lleve a cabo la derogación de la reforma laboral.

La concentración ha sido convocada frente a la Delegación del Gobierno en Baleares por CCOO y UGT, que han retomado este miércoles las movilizaciones en toda España para reclamar al Ejecutivo central que aborde estas cuestiones.

En declaraciones a los medios, el secretario general de UGT en las Islas, Lorenzo Navarro, ha reclamado al Gobierno que "cumpla con la agenda social a la que se comprometió", es decir, la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral.

Navarro ha considerado "imprescindible" que el SMI siga subiendo, porque "la congelación del año 2020 no tiene justificación alguna y sigue castigando a los que menos tienen". "El Gobierno no puede mirar hacia otro lado mientras el nivel general de precios no para de crecer y encarecer el coste de los hogares más castigados", ha añadido.

Con respecto a la reforma laboral, ha explicado que es "la gran causante de la temporalidad y la precariedad de nuestro mercado laboral", por lo que ha solicitado derogar "los aspectos más lesivos". "No podemos permitir que la salida de la crisis cargue, otra vez, sobre las espaldas de los de siempre", ha censurado.

En esta línea se ha expresado el secretario de CCOO Baleares, José Luis García, quien ha pedido también "derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral". "No podemos tener tanta temporalidad, es una lacra para el mercado laboral", ha apuntado, a la vez que ha instado al Gobierno a "construir un nuevo mercado donde los derechos sean lo principal y donde los trabajadores sean el centro".

Sobre el SMI, ha asegurado que es "el paraguas donde están muchos trabajadores precarios que no tienen un convenio colectivo de referencia". Por ello, ha exigido al Ejecutivo central que este 2021 cumpla con este compromiso, para que el salario mínimo haga de "tractor de la economía".