Cerca de 500 usuarios de la Fundación de Atención a la Dependencia participarán en actividades de verano

Actividades de la Fundación de Atención a la Dependencia este mes de agosto - CAIB

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las residencias y centros de día de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal han organizado cerca de medio centenar de actividades para el mes de agosto, que llegarán a 494 personas.

Esta programación forma parte del calendario de actividades que se desarrolla durante todo el año para promover el bienestar, la autonomía, la participación y la calidad de vida de los usuarios, según ha destacado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa.

Las actividades se llevarán a cabo en los centros de Mallorca y Eivissa. En concreto, la programación se desarrollará en la residencia y centro de día Sa Serra, de Can Blai, de Son Güells, de Can Raspalls, Son Tugores, la residencia Son Llebre y el centro ocupacional Sa Riera.

La Conselleria ha subrayado que cada centro diseña una programación adaptada a las necesidades e intereses de las personas usuarias, combinando actividades de diferentes ámbitos.

Así, se organizan propuestas dirigidas a promover la actividad física y los hábitos saludables, como sesiones de 'chi-kung', actividades acuáticas, fiestas del agua, jornadas en parques acuáticos o salidas a la playa.

También se incluyen actividades culturales, creativas y de estimulación cognitiva, entre ellas talleres de cocina, arte floral, narración oral, cine o lectura; y actividades de participación e integración comunitaria, como excursiones al Puerto de Sóller, salidas al huerto ecológico, terapia asistida con animales, encuentros con las familias, celebraciones de cumpleaños y otras actividades de convivencia.

Más allá del componente lúdico, estas actividades constituyen una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, ha remarcado la Conselleria.

En concreto, favorecen el mantenimiento de las capacidades físicas y cognitivas, promueven la autonomía personal, fortalecen las relaciones sociales y contribuyen al bienestar emocional, al tiempo que fomentan la participación activa y una atención adaptada a las necesidades, preferencias y proyectos de vida de cada persona.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha destacado que estas actividades forman parte del modelo de atención centrado en la persona que impulsa el Govern desde la Fundación.

"Son una herramienta fundamental para promover la autonomía, mantener las capacidades y ofrecer una atención integral que tenga en cuenta no solo las necesidades asistenciales, sino también el bienestar y la participación de las personas usuarias", ha explicado.

En esta línea, ha defendido que las residencias y centros de día sean "espacios vivos, abiertos y participativos, donde las personas usuarias puedan seguir desarrollando sus capacidades, relacionándose con los demás y disfrutando de actividades adaptadas a sus intereses durante todo el año".