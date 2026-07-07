Cerca de 53.000 baleares viajaron al extranjero en mayo, principalmente a Italia y Francia, según el INE

Viajeros en el aeropuerto de Palma - CAIB

PALMA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 52.912 residentes en Baleares viajaron al extranjero el pasado mes de mayo, principalmente a Italia (10.330), Francia (8.392) y Alemania (6.515).

Así se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A Italia, Francia y Alemania, como destino preferente de los baleares, le siguieron Reino Unido (5.664), Portugal (4.387), Países Bajos (1.777), Marruecos (1.589), Austria (1.375), Bélgica (1.010) y Estados Unidos (929).

Por lo que respecta al turismo interior, cerca de 140.000 residentes en el archipiélago visitaron otra comunidad autónoma durante el pasado mes de mayo.

A la cabeza estuvieron Cataluña (35.346) y la Comunidad de Madrid (26.193), seguidas de Andalucía (24.818), la Comunidad Valenciana (18.308), Castilla-La Mancha (4.658), Castilla y León (4.625), País Vasco (4.061), Galicia (3.687), Canarias (3.387) y Asturias (3.364).

Por otro lado, 228.646 españoles viajaron a Baleares el pasado mayo, la mayoría de ellos de Cataluña (69.828) y la Comunidad de Madrid (47.413). El resto de visitantes eran de la Comunidad Valenciana (32.840), Andalucía (23.089), País Vasco (10.944), Castilla y León (6.715), Galicia (6.321), Castilla-La Mancha (5.430), Murcia (5.054) y Canarias (4.700).

La estadística del INE, en lo que se refiere a los turistas extranjeros que visitan Baleares, mantiene los datos actualizados únicamente hasta diciembre de 2025.

En ese periodo arribaron al archipiélago 207.317 turistas extranjeros, de los cuales la mayoría, 93.198, eran de nacionalidad alemana.