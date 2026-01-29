Cerca de un centenar de policías reclaman al Ayuntamiento de Palma que ponga en marcha el plan de ordenación

Concentración de los Policías Locales de Palma para reclamar la implantación del Plan de Ordenación. - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de agentes de la Policía Local de Palma se han concentrado este jueves frente al Ayuntamiento de Palma para reclamar que implemente el Plan de Ordenación del cuerpo prometido por la corporación local.

Convocados por los sindicatos CSIF, Sppme, UGT y CCOO los policías han reivindicado que Palma "necesita" este Plan de Ordenación y han reprochado al alcalde, Jaime Martínez, que "lo prometido, nunca cumplido".

Asimismo, han exhibido carteles en los que se señalaba que "las promesas no patrullan", se acusaba al primer edil de "trilero" y se ironizaba con el eslogan "Chapuzas Martínez, SL".

El representante de CSIF en el Ayuntamiento de Palma, Agustí Sánchez, ha señalado que los policías de Palma están "muy enfadados" con Martínez, porque "reiteradamente ha incumplido las promesas" relativas al Plan de Ordenación.

"Está demostrando que no ha sabido liderar un proyecto muy importante para la ciudad. En los casi tres años que llevan de legislatura la Policía Local de Palma sigue en la misma situación y se sienten totalmente engañados", ha apuntado.