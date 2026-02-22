Cerca de medio millar de personas participan en la marcha solidaria contra el cáncer en Andratx

Marcha solidaria contra el cáncer en Andratx - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andratx ha celebrado este domingo una marcha solidaria contra el cáncer que ha reunido a cerca de medio millar de personas para hacer un recorrido de unos 4,5 kilómetros.

La marcha ha sido organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con la colaboración del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Andratx, que dirige la regidora Mady Juan, según ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

La actividad ha consistido en un recorrido de aproximadamente 4,5 kilómetros, con salida y llegada en la plaza de España de Andratx, punto de encuentro de los participantes.

Antes del inicio, se ha leído un manifiesto en apoyo a las personas afectadas por la enfermedad y para concienciar sobre la importancia de la investigación y la prevención. Asimismo, el acto ha contado con la Batucada El Puntazo.

Con la inscripción, los participantes han recibido una camiseta conmemorativa y, en la plaza de España, voluntarias de la asociación contra el cáncer han instalado un punto de venta de artículos solidarios, cuya recaudación se destinará a apoyar la labor de la entidad.

La alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo, junto a regidores de su equipo de gobierno, ha participado en la marcha, completando el recorrido junto a los vecinos.

El dispositivo ha contado con la presencia de agentes de la Policía Local, un punto de asistencia sanitaria y varios puntos de avituallamiento distribuidos a lo largo del recorrido.

La alcaldesa ha destacado la respuesta ciudadana y ha agradecido la implicación de los participantes, subrayando que "Andratx vuelve a demostrar su solidaridad en una causa tan importante como la lucha contra el cáncer, sumando esfuerzos y esperanza para quienes más lo necesitan".