El CEU estrenará en septiembre su facultad de salud en Mallorca para paliar el déficit de profesionales sanitarios

Presentación en Palma del Centro Universitario Beato Luis Belda. - EUROPA PRESS

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Universitario Beato Luis Belda, adscrito a la Universidad CEU San Pablo, arrancará su actividad académica el próximo mes de septiembre con el objetivo de crear y consolidar en Mallorca una gran facultad de ciencias de la salud con profesionales y alumnos del archipiélago que contribuya a solucionar la falta de profesionales sanitarios.

Los propósitos y detalles del nuevo proyecto universitario han sido dados a conocer este miércoles en un desayuno informativo durante el cual el director de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Javier Tello, ha subrayado la voluntad de poner en marcha en Mallorca un gran proyecto "de Baleares y para Baleares" tanto en lo que se refiere a cuadro de profesores y profesionales como a estudiantes.

El centro iniciará su actividad en el curso 2026-2027 impartiendo los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología. La implantación de la oferta académica completa se desarrollará de forma progresiva. Para el curso 2027-2028 está prevista la incorporación de los grados de Farmacia y Odontología.

Tello ha avanzado que la facultad contará con un cuadro de profesionales especialmente cualificado y formado en su mayoría por residentes en Baleares. El curso, ha explicado, arrancará con más de 40 docentes y personal de gestión que espera ser multiplicado por cuatro cuando se consolide la oferta formativa y avancen los cursos.

En cuanto a los estudiantes, el director general de la Fundación ha destacado la respuesta de las familias de Baleares. Según ha avanzado, la matrícula "va francamente bien". En Medicina, según han explicado, se han cubierto las 55 plazas con las que arrancará en septiembre, la inmensa mayoría de Baleares, ya que los residentes en el archipiélago tienen una sobreponderación a la hora de acceder.

El objetivo, ha explicado, es ayudar a solucionar el déficit de profesionales de ciencias de la salud que padecen las Islas fomentando la retención del talento.

La rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, ha puesto en valor el proyecto sólido y consolidado en el tiempo del CEU con las ciencias de la salud y ha destacado la voluntad de acercar a Baleares los valores y atributos propios del CEU, entre los que ha destacado la internacionalización, la investigación, la empleabilidad, el compromiso social y la vocación de servicio.

EL PROYECTO DEL CEU EN MALLORCA

El Centro Universitario Beato Luis Belda contempla la creación de un campus universitario biosanitario en Palma, con capacidad para acoger a cerca de 2.000 estudiantes.

El centro quiere contribuir, en un momento de escasez de profesionales sanitarios, a formar nuevas generaciones de especialistas en áreas como Medicina, Enfermería, Fisioterapia o Psicología.

Según ha apuntado, la rehabilitación del edificio que albergará el campus, el antiguo Riskal, se ha planteado desde criterios de sostenibilidad, reutilizando la infraestructura existente e integrándola en el entorno urbano de Palma.

El proyecto incluye laboratorios específicos, un centro de simulación clínica avanzada, una clínica odontológica universitaria de carácter social, así como espacios docentes adaptados a metodologías contemporáneas.

CONVENIOS Y ALIANZAS

Durante el desayuno informativo los representantes del centro han hecho hincapié en la orientación práctica de la formación, que se articula a través de una red de convenios y alianzas con empresas e instituciones como Juaneda Hospitales, el RCD Mallorca, el Colegio de Médicos de Baleares, el Colegio Oficial de Psicología y el Colegio de Farmacéuticos.