Un choque frontal entre dos coches deja tres heridos en Maó

Archivo - Varias personas en la entrada del Hospital Mateu Orfila de Menorca - Adrià Riudavets - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres personas de 76, 78 y 56 años han resultado heridas, las dos primeras con pronóstico reservado y la última leve, en un choque frontal entre dos coches en Maó.

El accidente ha ocurrido sobre las 11.30 horas de este domingo en el primer kilómetro de la carretera Me-7, según ha señalado la Guardia Civil, que se ha desplazado hasta el lugar.

Igualmente, ha informado el SAMU 061, se han movilizado tres ambulancias, dos de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado.

Los sanitarios han atendido 'in situ' a una mujer de 56 años, herida leve, que ha sido trasladada a la Clínica Juaneda. Los otros dos afectados, de 76 y 78 años, han sufrido politraumatismos y han sido trasladados al Hospital Mateu Orfila con pronóstico reservado.