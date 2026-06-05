El ciclo de conciertos 'Nits de Bellver' comenzará el próximo miércoles con la actuación de Belén Aguilera. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos 'Nits de Bellver' comenzará el próximo miércoles su tercera edición con la actuación de Belén Aguilera en el patio de armas del castillo de Bellver.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la programación se prolongará hasta el 29 de agosto y reunirá propuestas de música clásica, jazz, ópera, danza y música popular en uno de los principales escenarios culturales del verano en la ciudad.

Entre las primeras citas destacadas figura la actuación del pianista Antoni Kleczec, prevista para el 7 de julio y fruto del convenio de colaboración entre Cort y el Instituto Nacional Fryderyk Chopin de Varsovia. El 14 de julio será el turno de 'Debon canta Suau', espectáculo protagonizado por Pau Debon, Antoni Bujosa y Pere Suau dentro del ciclo 'Cançons de la Mediterrània'.

La programación continuará el 17 de julio con la actuación del cantante Francisco y el 23 de julio con la representación de 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi, a cargo de la compañía Ópera Garage. Cinco días después, el 28 de julio, actuará Geometrical Sardine, trío mallorquín de jazz progresivo formado por Jaume Rosselló, Joan Roca y Pep Aspas.

Ya en agosto, el ciclo incluirá la Gala de Dansa de Ballarins Mallorquins, prevista para el día 11 y protagonizada por bailarines de la isla que desarrollan sus carreras profesionales en compañías internacionales.

Posteriormente, el 14 de agosto llegará la propuesta de Sonsdenit 2026, encabezada por la artista escocesa Emma Pollock, mientras que el 22 de agosto actuará Harlem Gospel Travellers, formación que combina el gospel tradicional con influencias del 'soul' y el 'blues'.

La clausura correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Baleares con un concierto homenaje al compositor Gustav Mahler previsto para finales de agosto.

Además, la programación contará con una presencia destacada de la Banda Municipal de Música de Palma, que este año celebra el 60 aniversario de su creación, con propuestas como 'Epidèmia silenciosa', dedicada a investigadores, profesionales sanitarios y pacientes relacionados con el alzhéimer; una nueva edición de las 'Danses Frenètiques' y la 'Nit de Sarsuela', que reunirá al tenor Josep Bros, la soprano Maia Planas y el barítono Pablo López.

La Orquesta Sinfónica de Baleares también participará en diferentes conciertos junto a Marcel Cranc Ensemble, el Cor de Dones de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Acadèmia 1830 y la Orquesta de Cámara de Mallorca.

Durante la presentación del ciclo, celebrada este viernes en el patio de armas del castillo de Bellver, el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha asegurado que la iniciativa busca convertir Palma en "una de las grandes capitales culturales del Mediterráneo" y consolidar la fortaleza como "epicentro de la actividad cultural" de la ciudad.