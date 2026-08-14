El ciclo 'Nits a Bellver' llega a su recta final con una asistencia de público "extraordinaria" - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La programación del ciclo 'Nits a Bellver' afronta estas últimas semanas de agosto la recta final de una tercera edición que ha registrado unas cifras de asistencia de público "extraordinarias", por encima del 75% del aforo del Pati d'Armes del Castell de Bellver.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se han agotado por completo las localidades en todos los conciertos que se han llevado a cabo a lo largo del mes de julio.

Cuando llegue a su fin, 'Nits a Bellver' habrá acogido funciones de modalidades muy diversas de la oferta musical, artística y cultural, siendo escenario de ciclos como Jazz Festival Palma, Cançons de la Mediterrània, Mallorca Live Festival o Sonsdenit.

En las próximas semanas será el turno del Mahler Festival, que cerrará la presente edición el sábado 29 de agosto a las 21.00 horas. Será una cita con el universo creativo del compositor nacido en la República Checa en 1860 que llegará de la mano de la Orquestra de Cambra de Mallorca.

Ofrecerá a los asistentes un excelso repertorio integrado por el Adagio de la Sinfonía número 10, que Mahler escribió coincidiendo con los últimos meses de su vida, y la Sinfonía número 1, donde "se hace presente la juventud y la vitalidad" que por aquel entonces marcaban la existencia del artista.

MÁS PROGRAMACIÓN

Antes de la clausura, 'Nits a Bellver' acogerá la actuación de Marcel Cranc Ensemble & Cor de Dones de la UIB, el próximo martes 18 de agosto (21.00 horas). Marcel Cranc es el nombre artístico del compositor mallorquín Miquel Vicens, un creador de vocación ecléctica y capaz de interpretar estilos musicales muy diferentes, que comprenden el folk, la música electrónica, la música contemporánea o el rock.

Dos días más tarde, el jueves 20 de agosto, también a las 9 de la noche, los componentes de Combo Batanga subirán al escenario del Pati d'Armes dentro de la programación del Jazz Palma Festival, que tendrá una nueva cita el jueves 27 de agosto con la actuación de la trompetista Maria Antònia Gili.

Al día siguiente será el turno de los miembros de la Academia 1830, que ofrecerán un repertorio de música clásica integrado por el Concierto para Violín y Orquesta, de Brahms, y la Sinfonía número 7, de Beethoven.