Unos cien médicos se manifiestan en la tercera semana de huelga por el Estatuto Marco para pedir la dimisión de García

Concentración de médicos en Palma contra el Estatuto Marco. - EUROPA PRESS
PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de un centenar de médicos se han concentrado este miércoles en Palma, en el marco de la tercera semana de huelga contra el Estatuto Marco, en una protesta en la que también se ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García.
Convocados por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y con el apoyo del Colegio Médico de Baleares (Comib), los sanitarios han criticado el "interés político" de la ministra, después de que se haya conocido su intención de presentarse como candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas de 2027.
En la concentración se han cantado consignas como "Mónica dimite, el médico no te admite", "Mónica traidora, ministra abusadora" o "estas son las manos que curan".
El presidente de Simebal, Miguel Lázaro, ha señalado que esta concentración se ha organizado porque "no ha habido ningún avance significativo" en las negociaciones y ha acusado a la ministra de "infoxicar" a la opinión pública.
Aún así, ha reconocido que hay un "cansancio" por parte del colectivo porque llevan 18 días de huelga y un conflicto de 14 meses pero esto ha subrayado que "no quiere decir que se rindan".
"Está claro que esta ministra lo que hace es utilizar el Ministerio para difundir su discurso y relanzar su carrera política", ha manifestado.
Por otra parte, el presidente del Comib, Carles Recasens, ha aseverado que a García las condiciones de los médicos "le importaban poco" y que tenía el punto de vista en "la Asamblea de Madrid o Europa pero todo a nivel político".