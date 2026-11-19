Jornada inaugural de las XIII Jornadas IdISBa en el Hospital de Son Espases. - IDISBA

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Son Espases ha acogido este jueves el inicio de las XIII Jornadas IdISBa, en la que los científicos de Baleares dan a conocer sus proyectos y experiencias en áreas tan diversas como la oncología, las enfermedades crónicas, la salud pública, las enfermedades infecciosas, las neurociencias, la Atención Primaria o la medicina personalizada.

Bajo el lema 'Salud Balear: de la investigación a la práctica clínica', las jornadas ponen de relieve el impacto que la investigación desarrollada por los grupos del IdISBa tiene sobre la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes, según ha indicado el IdISBa y la Conselleria de Salud en sendos comunicados.

Durante la inauguración, la gerente del Hospital Universitario Son Espadas, Cristina Granados, ha destacado la importancia de reforzar los vínculos entre asistencia e investigación para avanzar hacia una sanidad basada en "la evidencia, la innovación y la mejora continua de la atención a los pacientes".

Por su parte, el director científico del IdISBa, Tomàs Ripoll, ha señalado que estas jornadas constituyen un espacio "fundamental" para dar visibilidad en la investigación que se hace en Baleares, compartir conocimiento entre grupos y generar nuevas oportunidades de colaboración que se traduzcan en "beneficios reales" para la salud de la población.

La consellera de Salud, Manuela García, ha remarcado el papel estratégico de la investigación biomédica en la mejora del sistema sanitario y ha puesto en valor la tarea que desarrollan los investigadores del IdISBa para dar respuesta a los principales retos de salud actuales.

Las sesiones cuentan principalmente con la participación de investigadores de los diferentes grupos de investigación de la IdISBa, que presentan sus últimos proyectos, resultados y líneas de trabajo. El programa incluye comunicaciones orales, pósteres científicos y la presentación de tesis doctorales, lo que consolida este espacio como "escaparate" del talento investigador de Baleares .

La principal participación externa de esta edición será la de el investigador científico del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) y una de las figuras internacionales de referencia en el ámbito de la edición genética y las enfermedades raras, Lluís Montoliu.

Este viernes impartirá la conferencia 'Edición genética y medicina del futuro: oportunidades y retos en lo era 'Crispr'', en la que abordará el potencial transformador de estas tecnologías en el tratamiento de enfermedades y los retos científicos y éticos asociados a su aplicación clínica.

Montoliu es doctor en Biología por la Universitat de Barcelona, investigador del CSIC y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras (Ciberer), con una reconocida trayectoria científica en el estudio de las enfermedades raras y en el desarrollo y divulgación de las tecnologías 'Crispr'.

La conclusión de las jornadas tendrá lugar este viernes con la entrega de los premios a las mejores comunicaciones orales, pósteres y tesis doctorales presentadas durante esta edición.

Las XIII Jornadas IdISBa son una muestra de la capacidad investigadora de Baleares y del compromiso del instituto con una investigación orientada a "dar respuesta a los retos de salud de la ciudadanía". A través de sus grupos de investigación, el IdISBa impulsa proyectos centrados en "la prevención, el diagnóstico precoz, la medicina personalizada, la innovación terapéutica y la transferencia del conocimiento a la práctica clínica".

Las jornadas sirven también para hacer balance de la actividad científica del instituto y reforzar su misión de generar conocimiento e innovación al servicio de la salud de las personas.