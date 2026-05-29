Cierran de manera provisional el aparcamiento subterráneo del Mercado Nuevo de Eivissa por motivos de seguridad

EIVISSA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa ha cerrado provisionalmente el aparcamiento subterráneo del Mercado Nuevo por motivos de seguridad.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los técnicos municipales han inspeccionado zonas del techo afectadas y valorarán el alcance de la incidencia, determinando los días de cierre del aparcamiento.

Desde el Ayuntamiento han explicado que los técnicos también recomendarán qué actuaciones se deben ejecutar. "A medida que los técnicos nos vayan dando las instrucciones necesarias para garantizar la seguridad, iremos gestionando la apertura del parking", han afirmado.