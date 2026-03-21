El cierre de un tramo de la autopista de Andratx provoca retenciones kilométricas - DGT

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cierre de un tramo de la Ma-1 en sentido Andratx por tareas de mantenimiento está provocando este sábado retenciones kilométricas entre Cala Major y Portals.

El tráfico lento se ha comenzado a notar a media mañana y, a partir de las 13.00 horas, según la información de la Dirección General de Tráfico, las retenciones abarcan desde el kilómetro 5,5 hasta el 9 en todos los carriles en dirección Andratx.

Cabe recordar que un tramo de la Ma-1 está cerrado este sábado y domingo entre las 07.00 y las 15.00 horas por tareas de mantenimiento.

La autopista esta cerrada a la altura del kilómetro 9 y se desvía el tráfico por la salida de Portals, según el servicio de Carreteras del Consell de Mallorca. Las tareas de mantenimiento que se realizarán afectan al puente ubicado en ese tramo de la autopista.