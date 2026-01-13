Cinco años de prisión para un tatuador de Ibiza que abusó sexualmente de una clienta por segunda vez

Archivo - Tatuador - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

IBIZA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a cinco años de prisión a un tatuador de Ibiza por abusar sexualmente de una clienta en junio de 2022. El hombre ya había sido condenado por abusar de otra clienta, esta de 15 años.

El acusado, además, deberá pagarle 15.000 euros a la víctima por los daños morales y no podrá acercarse ni comunicarse con ella durante siete años, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Los magistrados consideran probado que el 15 de junio de 2022, la víctima, que se encontraba en Ibiza de vacaciones, acudió con una amiga al establecimiento del acusado para hacerse un tatuaje.

Las dos chicas acordaron tatuarse el mismo dibujo. Para hacérselo debían acceder a una pequeña habitación en la que había una camilla, mientras la otra esperaba en un sofá de una estancia contigua. La víctima fue la segunda en hacerse el tatuaje.

Según expone la sentencia, a los pocos minutos de comenzar la realización del tatuaje y aprovechando que la víctima no llevaba puesta la ropa interior, el hombre le sometió a tocamientos y le penetró con los dedos durante casi media hora.

Como consencuencia, la perjudicada sufrió tanto miedo que no pudo reaccionar frente a lo sucedido, quedándose paralizada "ante el temor de que el procesado pudiera hacer algo peor si se movía".

El acusado negó los hechos, pero los magistrados creen que no solamente han quedado suficientemente acreditados sino que señalan que sabía que actuando de esta manera estaba invadiendo la "intimidad sexual" de la mujer.

Los jueces no han encontrado motivos para dudar de la credibilidad del testimonio de la víctima ni que tuviera una "intencionalidad espuria" a la hora de hacer su relato incriminatorio.

A eso se le suman, según consta en la sentencia, una serie de pruebas complementarias que, analizadas en conjunto, contribuyen a reforzar la veracidad del testimonio de la denunciante.

Por ejemplo, la declaración de un agente de la Guardia Civil que manifestó en el juicio que, cuando recibieron la denuncia, hacía una semana que habían detenido al procesado por hechos similares.

El guardia civil dijo conocer que el procesado tenía antecedentes policiales. De hecho, durante la vista oral la Fiscalía aportó una sentencia por la que, tras llegar a un acuerdo de conformidad, fue condenado a dos años de cárcel por abusar sexualmente de otra clienta, esta de 15 años.

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.