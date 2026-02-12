Cinco detenidos por traficar con drogas y alquilar habitaciones a mujeres para que se prostituyeran

Una de las arrestadas, escolatada por dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por supuestamente traficar con drogas desde una vivienda de Palma y alquilar las habitaciones a mujeres para que se prostituyeran.

En el inmueble, ubicado en el barrio de Sindicat, se intervinieron 160 gramos de cocaína y diversas cantidades de tusi, cristal, benzodiacepinas, marihuana y pastillas para la disfunción eréctil.

Además, se incautaron 155.000 euros en efectivo dentro de una caja fuerte y una ingente cantidad de ropa que, al tener todavía las alarmas puestas, se sospecha que pudiera ser robada.

La investigación, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ha corrido a cargo del Grupo II de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco).

Los agentes, al tener indicios que una vivienda de Sindicat se estaba traficando con estupefacientes, iniciaron unas pesquisas que les permitieron comprobar que, además de la vender droga, los sospechosos alquilaban habitaciones a mujeres para que se prostituyeran.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han señalado que estas mujeres no estaban siendo explotadas por los sospechosos, quienes sin embargo se lucraban a través de ellas al facilitarles un espacio.

El martes los agentes realizaron cuatro registros y detuvieron a cinco personas, tres mujeres y dos hombres, como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas y otro relacionado con la prostitución. Además, otras tres personas fueron detenidas en el mismo operativo por infringir la ley de extranjería.

La Policía está realizando gestiones para devolver las cinco grandes cajas con ropa aparentemente sustraída a sus legítimos propietarios.