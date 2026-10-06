Cinco empresas de Baleares, entre las reconocidas con un premio de innovación y crecimiento - CAIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco empresas de Baleares han sido seleccionadas para formar parte de la tercera edición de los TOP 101 Spain Up Nation, unos galardones que reconocen la innovación y el crecimiento empresarial en España.

Las compañías galardonadas son Seguritir, una plataforma tecnológica de alertas públicas y comunicación preventiva; Tipdata, especializada en automatización industrial y digitalización de procesos; Gestobra, pensada para optimizar la gestión de obras centralizando presupuestos, costes y documentación; LogIA, un ecosistema digital con IA que automatiza la prevención del desperdicio alimentario, y Plaved Tech, una empresa tecnológica que combina consultoría, dirección y ejecución de proyectos.

El objetivo principal de estos premios es "detectar, reconocer y apoyar" desde el ámbito público el "espíritu emprendedor innovador y el crecimiento empresarial de incorporación reciente en el país", según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

De este modo, se quieren destacar proyectos que contribuyan a "transformar los sectores productivos mediante modelos más sostenibles, competitivos y exportables que refuercen el tejido empresarial".

La convocatoria de este reconocimiento está impulsada a nivel nacional por Foro ADR y Enisa, mientras que a escala autonómica, la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears) ha sido la entidad encargada de gestionar el proceso y seleccionar el comité regional que ha escogido los proyectos finalistas.

Las empresas seleccionadas recibirán el sello TOP 101 el próximo 18 de noviembre durante una gala que tendrá lugar en Logroño. Además, los galardonados contarán con formación a medida, la aprobación directa del grado de innovación de la certificación de 'startups' mediante la acreditación del reconocimiento y la oportunidad de participar en diferentes sesiones de 'networking'.