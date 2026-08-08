Cinco heridos, dos de ellos de gravedad, en un choque frontal entre dos vehículos en Menorca

Archivo - Nuevo vehículo de intervención rápida (VIR) de Menorca - CAIB - Archivo

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en un choque frontal entre dos vehículos en Menorca.

Según la información que ha facilitado el SAMU 061, el siniestro ha ocurrido sobre las 17.10 horas en la carretera de Biniacolla, en el municipio menorquín de Sant Lluís, y han intervenido también bomberos y Policía Local.

Las asistencias sanitarias han acudido al lugar y han estabilizado a cuatro pacientes que han sido después trasladados al Hospital Mateu Orfila con múltiples traumatismos. El quinto herido, también con múltiples traumatismos, ha sido evacuado a una clínica privada.

Según el balance del SAMU, dos pacientes están graves, dos tienen pronóstico menos grave y uno leve.