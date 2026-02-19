Cinco IES de Menorca se adhieren al proyecto para crear una red de estaciones meteorológicas en Baleares

Presentación del proyecto 'XarMet' a los centros educativos de Menorca. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Cinco institutos de Menorca se han sumado al proyecto 'XarMet', una iniciativa de ciencia ciudadana que permitirá desplegar una red de un centenar de estaciones meteorológicas escolares en Baleares.

Se trata de una iniciativa impulsada por el IbDigital y la Conselleria de Educación y Universidades, en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB) e Ibsteam.

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que, en el caso de Menorca, se han adherido los IES Cap de Llevant, Pasqual Calbó, Josep Miquel Guàrdia, Biel Martí y Maria Àngels Cardona.

Estas estaciones meteorológicas permitirán recoger datos ambientales en tiempo real --temperatura, humedad, precipitaciones, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento o radiación solar-- que estarán a disposición del alumnado y del profesorado mediante una plataforma digital compartida. El objetivo es integrar el trabajo con datos reales en el currículo educativo y fomentar un aprendizaje práctico, competencial y contextualizado.

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que el proyecto 'XarMet' convierte a los centros educativos en nodos activos de generación y análisis de datos ambientales. Esta red permitirá comparar registros entre islas, analizar tendencias y trabajar fenómenos meteorológicos desde una perspectiva científica y aplicada.

Por su parte, la directora territorial de Educación en Menorca, Alexandra Marqués, ha destacado que esta iniciativa sitúa al alumnado "en el centro del proceso de aprendizaje, al trabajar con datos reales de su entorno y desarrollar competencias científicas y digitales fundamentales".

También ha remarcado que la creación de una red de estaciones meteorológicas escolares refuerza el trabajo colaborativo entre centros y contribuye a una mayor conciencia ambiental.

El representante de IB Digital, Tomeu Amengual, ha subrayado que 'XarMet' es un "claro ejemplo" de cómo la digitalización "puede tener un impacto directo y transformador en las aulas". "No se trata solo de instalar tecnología, sino de poner los datos al servicio de la educación y del conocimiento", ha dicho.

Asimismo, ha destacado que se creará un ecosistema de datos "abierto y compartido" que conecta a los centros educativos de todas las islas e impulsa una auténtica cultura del dato entre el alumnado.

El proyecto incluye un programa de formación dirigido al profesorado participante, diseñado conjuntamente por Ibsteam y el Espai Cotib de la UIB. Esta formación permitirá capacitar a los docentes en la interpretación y análisis de datos meteorológicos reales, el diseño de proyectos interdisciplinarios basados en el monitoreo ambiental y la integración de la tecnología y la cultura del dato en el currículo.

Desde el Govern han puntualizado que el objetivo es garantizar que las estaciones meteorológicas se conviertan en una herramienta pedagógica "transversal" y "útil" en áreas como las ciencias naturales, la física y química, las matemáticas, la tecnología o incluso las ciencias sociales.

La iniciativa también trata de reforzar el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, promover el espíritu crítico, la capacidad analítica y la resolución de problemas a partir de situaciones reales.