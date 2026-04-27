Cinco investigadores júnior de prestigio se incorporarán al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Baleares

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, presentará la convocatoria Talento Júnior - CAIB

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha presentado a los responsables de los centros de investigación la convocatoria Talento Júnior 2026 para incorporar a cinco investigadores júnior de reconocido prestigio al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Baleares.

Esta iniciativa, pionera en las Islas, busca reforzar la excelencia científica y potenciar la captación, retención y el retorno de talento investigador como elemento clave para el progreso científico, social y económico del archipiélago, según la Conselleria.

La convocatoria permitirá la incorporación de investigadores con una trayectoria postdoctoral destacada para que desarrollen su actividad en grupos de investigación del territorio mediante contratos de cinco años de duración.

Los candidatos deberán contar con entre tres y diez años de experiencia investigadora postdoctoral, una reputación científica consolidada y haber desarrollado actividad investigadora fuera de Baleares durante al menos dos años tras la obtención del doctorado.

El presupuesto total de la convocatoria asciende a 1,4 millones de euros y cada investigador seleccionado contará con una retribución mínima de 50.000 euros brutos anuales, así como con una ayuda de 20.000 euros para la puesta en marcha del proyecto de investigación y una ayuda adicional de hasta 5.000 euros para gastos de movilidad.

La Conselleria financiará el 75 por ciento de la retribución anual del investigador, mientras que el centro de investigación de acogida asumirá el 25 por ciento restante.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y las solicitudes serán evaluadas por la Agencia de Calidad Universitaria de Baleares (Aquib) mediante un proceso de evaluación científico-técnica externa, de acuerdo con la excelencia del currículum del investigador, la calidad del proyecto de investigación propuesto y la integración del candidato en el centro de destino.

La convocatoria prevé también un mecanismo de evaluación ex post durante el último año de contrato, cuyo resultado será un elemento clave en futuros procesos de valoración de méritos orientados a la obtención de un contrato indefinido.