Cinco producciones de Baleares, entre los finalistas del Conecta Magaluf-Mallorca

'Mallorca Things To Do' De Bastera Films, Una Serie De Joan Tomàs Martínez Y Clara Fiol. - CAIB

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los comités editoriales de Conecta Magaluf-Mallorca han seleccionado a cinco proyectos de Baleares entre los 26 finalistas que participarán en las cuatro sesiones de 'pitching' internacionales del evento, que tendrá lugar del 25 al 28 de mayo en el Hotel Meliá Calvià Beach.

En total, la organización ha evaluado 271 proyectos procedentes de 34 países repartidos por los cinco continentes, según ha destacado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

Los proyectos finalistas baleares son, en la sección Pitch Vertical, 'Habitación Cero' de Escaleta Audiovisual, creada por Luis Alcázar y Ferran Bex; en la sección Pitch Drama Series, 'Nua' de la productora menorquina Empatic; y, en Pitch Comedy Series, 'Mallorca Things to do' de Bastera Films, una serie de Joan Tomàs Martínez y Clara Fiol.

Igualmente, en la sección Pitch Direct to Streaming Movies se encuentran los proyectos 'Nana', una coproducción de Cinètica Produccions, dirigida por Marcos Callejo y 'Rosa Canina' de Espaitemps, dirigida por Sofía Martell.

La directora del Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB), Diana de la Cuadra, ha destacado que la selección de cinco producciones baleares entre más de 270 proyectos a nivel internacional, "refleja el magnífico estado de salud del talento audiovisual en las Islas".

A su juicio, esta selección "debe ser un fuerte impulso para que las productoras baleares que los representan puedan llevar su producción a buen puerto".

"Ese es, precisamente, uno de los principales objetivos del Govern, con la celebración de este foro internacional, un primer paso para aupar las producciones y activar la industria de la ficción en Baleares", ha agregado.

Las cuatro convocatorias abiertas por Conecta han generado un volumen de inscripciones significativo en todas sus categorías, destacando especialmente el Pitch Vertical Series, dedicado a las series verticales o microdramas de ficción para consumo en pantallas móviles, con 45 propuestas.

La Conselleria ha señalado que España se erige con la mayor representación entre los proyectos recibidos como es habitual, de los que un 15 por ciento de ellos corresponde a productoras y guionistas de Baleares.

Por otro lado, Europa aporta un 43,9 por ciento del total de ideas internacionales recibidas, con una presencia destacada de Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido y Ucrania; y América, el 49,1 por ciento de las candidaturas internacionales, con Argentina, Colombia, Chile, México y Brasil liderando la participación latinoamericana.

La convocatoria ha llegado también a Asia (3,5%) y África (2,6%), lo que amplía el alcance del evento a territorios habitualmente menos representados en los grandes mercados audiovisuales internacionales, según Cultura.

Los proyectos finalistas tendrán la oportunidad de optar a una serie de galardones cuyo listado completo y detalle de contenidos se darán a conocer durante la entrega de premios prevista para la tarde del 27 de mayo.

Por ejemplo, algunos obsequios son una dotación que combina apoyo económico directo, servicios de producción y postproducción, y acceso a foros internacionales de primer nivel.

En el ámbito de los premios con dotación económica, el Premio Spain Film Commission reconocerá con 3.000 euros al proyecto que mejor ponga en valor las localizaciones españolas como activo narrativo y productivo.

El Premio Triodos Bank, con una dotación igualmente de 3.000 euros euros, recompensará al proyecto que mejor encarne los valores de impacto positivo en los ámbitos medioambiental, cultural y social, en línea con la filosofía de banca ética de la entidad.

Además del respaldo financiero, la convocatoria incorpora premios en especie, con un notable valor estratégico para el desarrollo de los proyectos ganadores.

El Premio Warner Music ofrecerá cinco jornadas de estudio de sonido Dolby Atmos, mientras que el Premio Acorde reconocerá a tres proyectos finalistas con la cesión de música de catálogo para el piloto y la posible primera temporada completa de cada uno de ellos. El Premio New Art aportará 5.000 euros en especie en servicios de postproducción.