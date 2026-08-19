El Cinema a la Fresca de Palma rinde homenaje a los primeros tiempos del cine con la proyección de dos películas mudas

Proyección de una película en el marco del ciclo Cinema a la Fresca - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La programación del Cinema a la Fresca, que organiza anualmente el Ayuntamiento de Palma, rinde homenaje en esta edición a los pioneros de la historia del séptimo arte mediante la proyección de las películas 'El gabinete del Doctor Caligari' y 'El maquinista de la General'.

El ciclo comenzó el 3 de agosto y finalizará el próximo 2 de septiembre, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa. En total, se habrán proyectado 15 películas y siete cortometrajes.

El Consistorio ha destacado que las sesiones se están desarrollando los lunes, martes y miércoles a las 21.00 horas con una "extraordinaria" asistencia de público. La mayoría se proyectan en el parque de Ses Estaciones, aunque la última semana se desplazarán a la plaza Francesc Garcia Orell.

Los títulos de cine mudo están previstos para el próximo lunes, 24 de agosto, en el caso de la película dirigida por Robert Wiene, y el miércoles 2 de septiembre, para la cinta protagonizada y dirigida por Buster Keaton pondrá punto y final al Cinema a la Fresca.

Estrenada en 1920, 'El gabinete del Doctor Caligari' ('Das Cabinet des Dr Caligari') está considerada una de las grandes obras cinematográficas del expresionismo alemán. Con Conrad Veidt y Werner Krauss en los principales papeles, la película narra la historia de un hipnotista que utiliza a un sonámbulo para cometer asesinatos.

La inclusión de este título dentro de la programación de Cinema a la Fresca es el fruto de la colaboración con Inselradio Mallorca. La sesión contará con el acompañamiento musical en directo del DJ Raphael Marionneau.

Por su parte, el filme estadounidense 'El maquinista de la General' ('The General'), que cumple este año el centenario de su estreno, se beneficia del talento incuestionable de uno de los grandes nombres de los primeros tiempos de cine, Buster Keaton, que además de compartir la dirección de la película con Clyde Bruckman, asumió el papel protagonista.

El relato está basado en un hecho real ocurrido en 1862, durante la Guerra Civil, plasmado en un libro de William Pittenger publicado un año más tarde, donde se describe una espectacular persecución en locomotora que Keaton cuenta en clave de comedia.

Al margen de estas dos grandes muestras del cine silente, el parque de Ses Estaciones acogerá este miércoles la proyección de 'Weapons', dirigida por Zach Cregger (Estados Unidos, 2025).

La próxima semana será el turno de la cinta de animación sin diálogos 'Flow: un mundo que salvar', firmada por Gints Zibalodis (Letona, Francia, Bélgica, 2024), y el largometraje 'Las chicas de la estación', de Juana Macías (España, 2024), muy vinculado a Mallorca, entre otras razones, por la participación de la productora La Perifèrica e IB3, además de haber sido filmado parcialmente en Palma.

A partir de la semana siguiente, la programación se trasladará a la plaza Francesc García Orell, donde el público podrá disfrutar de las proyecciones de 'Es gegant des Vedrà', del director ibicenco Héctor Escandell (lunes 31 de agosto), y 'Un like de Bob Trevino', además de la legendaria cinta de Buster Keaton 'El maquinista de la General'.

La nueva edición del ciclo acoge también una muestra de cortometrajes, de los que aún quedan por proyectar 'Horrorscope', este miércoles, en colaboración con el festival Mecal; 'Coin Coin', el martes 25 de agosto, también gracias a la cooperación con Mecal; 'La innocència', el miércoles 26, y, ya en el espacio de la plaza Francesc García Orell, 'Charlie', el martes 1 de septiembre, de la mano del festival Majordocs.