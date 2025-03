Cirer lamenta que el PSIB califique de "incompetente" su gestión y defiende un Govern "cohesionado" en política social

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha lamentado que el PSIB haya calificado la gestión en servicios sociales de "incompetente" y ha defendido que el Govern está "cohesionado" y trabaja para las personas desde todas las consellerias.

Así lo ha señalado Cirer este martes en el pleno del Parlament en el marco de una interpelación del socialista Omar Lamin, quien le ha reprochado que la política "no va de hacer lo que uno puede, sino lo que le toca y mucho más".

La consellera ha defendido que la acción política de su Conselleria "no son solo palabras" a pesar de que el PSIB "no lo quiera percibir o no sea de su gusto".

Ante la calificación de incompetente, Cirer se ha preguntado si no era incompetencia que cuando llegó a la Conselleria "no había jefe de gestión económica, había centenares de personas en la lista de espera de discapacidad, no había nada más hecho que los convenios firmados de los centros de crisis y había infraestructuras sin comenzar y otras totalmente atrasadas".

Además, Cirer ha asegurado "sin ninguna duda" que para el Govern "las personas son la prioridad" y ha alabado al resto de consellers por su gestión relacionada con su departamento, como las políticas de viviendas para jóvenes, criticando que Lamin lo reproche.

"No hay un solo derecho que hayamos eliminado", ha defendido, agregando que han posibilitado nuevos derechos como, por ejemplo, la convocatoria de ocio adaptado que "permite igualar colectivos de niños que se veían en desventaja" o las ayudas económicas a los enfermos de ELA.

Por otro lado, ha afeado al Gobierno de España por "no reconocer que incumple" la ley de dependencia de 2006 que está "infradotada". Según Cirer, del 50 por ciento que tendría que llegar del Ministerio, a Baleares llega un 25 por ciento.

En relación con las residencias y centros de día, ha subrayado que primero hay que acabar lo que está en marcha y ha hecho referencia a varias obras en ejecución para reducir las listas de espera.

De su lado, el socialistas ha reprobado la "inacción" del Govern y el discurso de la presidenta, Marga Prohens, que "estigmatiza a los mas vulnerables y los trata de delincuentes", un relato, a su parecer, incompatible con la inclusión social.

Los servicios sociales, según Lamin, están "totalmente desbordados" y el plan de choque impulsado por la Conselleria "ha fracasado". Sobre este punto, el diputado ha criticado que tras dos años "sigan haciendo lo mismo".

Igualmente, ha hecho referencia a las listas de espera que "no dejan de crecer". En este sentido, ha asegurado que cada día más personas se ven obligadas a pagar entre 3.000 y 4.000 euros para una residencia ante la imposibilidad de acceder a una pública.

"Un lujo inasumible para la mayoría pero no para los ricos que Prohens defiende", ha sentenciado, a la vez que ha considerado que los servicios de atención a domicilio, teleasistencia, centros de día y residencias son "absolutamente inaccesibles".