Cirer revela un descenso de 650 perceptores de la Resoga entre mayo y agosto

PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha revelado este martes que entre mayo y agosto se ha detectado un descenso de 649 perceptores de la Renta Social Garantizada (Resoga) y ha trasladado su "preocupación" por este hecho.

Lo ha apuntado en el pleno del Parlament de este martes, en respuesta a una pregunta de la diputada del PSIB Patrícia Gómez, que ha criticado que "veladamente" se haya cuestionado el trabajo de los funcionarios.

"Si ha entendido que he criticado a los funcionarios, que no hablamos el mismo idioma. Solo he dado unos datos que nos preocupan, no hemos puesto en duda la prestación", ha respondido Cirer.

Por otra parte, Cirer ha apuntado, a pregunta del diputado de Vox Agustín Buades, que el plan de choque para reducir las listas de espera de valoración de la dependencia incluirán, entre otras medidas, la incorporación de más personal valorados, supresión de las dobles visitas, implementación de convenios e impulso de valoraciones telemáticas.

Según ha señalado, a día de hoy hay una lista de espera de casi 10.000 personas con una demora de 17,5 meses.