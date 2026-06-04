Cirugía robótica avanzada: el Hospital Cruz Roja de Palma estrena el primer robot Toumai en Baleares. - CRUZ ROJA

PALMA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Cruz Roja de Palma ha presentado este jueves el sistema de cirugía robótica Toumai, el primer robot quirúrgico de estas características que se instala en Baleares y el sexto en España.

La incorporación de esta tecnología supone un nuevo paso en el proceso de transformación y modernización que el hospital inició hace cuatro años con su renovación integral, según ha indicado el centro en un comunicado.

Asimismo, marca el inicio del programa de cirugía robótica de Cruz Roja Española, una apuesta estratégica por la innovación tecnológica aplicada a la atención sanitaria.

Con esta adquisición, el hospital refuerza su compromiso con el desarrollo de la cirugía avanzada y mínimamente invasiva en Baleares, contribuyendo a acercar la innovación tecnológica a los pacientes y a impulsar la formación continuada de profesionales altamente especializados.

Además de su aplicación asistencial, la integración del sistema Toumai posiciona al hospital como un referente en innovación sanitaria y formación especializada.

El gerente del centro hospitalario, Xim Torrebella, ha explicado que esta tecnología cuenta con capacidades avanzadas de conectividad que, en el futuro, podrán facilitar el desarrollo de proyectos de telecirugía, la colaboración entre especialistas de distintos centros y el impulso de iniciativas de cooperación médica internacional, alineadas con la vocación humanitaria de la organización.

"Este robot quirúrgico potencia las capacidades del cirujano. Ofrece visión 3D de alta definición y cuatro brazos articulados, lo que amplía nuestras posibilidades de maniobra. Además, elimina el temblor fisiológico humano, permitiéndonos alcanzar una precisión milimétrica", ha explicado el urólogo y director del programa de cirugía robótica del centro, Valentí Tubau.

El doctor ha añadido que lo más importante es lo que supone para el paciente, ya que se trata de avanzar hacia una cirugía mínimamente invasiva aún más refinada, con tiempos quirúrgicos más cortos y mejores resultados. "Todo ello se traduce en una recuperación más rápida, para que pueda retomar su vida cotidiana cuanto antes", ha concluido Tubau.

Coincidiendo con la puesta en marcha del programa, el hospital ha celebrado del 2 al 4 de junio un workshop de cirugía robótica dirigido a profesionales de enfermería de quirófano, residentes de Urología y especialistas interesados en cirugía mínimamente invasiva.

Durante tres jornadas, los participantes han combinado formación teórica, simulación práctica y cirugías robóticas en directo para conocer el funcionamiento de la plataforma Toumai y las posibilidades que ofrece esta tecnología.