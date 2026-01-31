Citan a dos acusados de traficar con droga en Ibiza que se enfrentan a ocho años de cárcel

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este martes (09.40 horas) vista previa del juicio contra dos hombres, uno de ellos ya condenado anteriormente, a quienes se intervino droga por valor de más de 5.000 euros.

Fiscalía pide para cada uno de los acusados una pena de cuatro años y medio de cárcel y multa de 6.500 euros por unos hechos que se remontan a mayo de 2024.

Según el escrito de acusación, los procesados fueron sorprendidos en un control de la Guardia Civil en Ibiza con droga oculta, tras lo cual se ordenó un registro en el domicilio de uno de los acusados en el que se halló MDMA, ketamina y cocaína por valor de más de 5.000 euros.