Citan a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina de 10 años en Ibiza

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este martes (09.45 horas) vista previa del juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina de 10 años en Ibiza.
Fiscalía pide que el procesado sea condenado a cuatro años de prisión por unos hechos que ocurrieron en octubre de 2022.
Según el escrito de acusación, aprovechando que vivían en el mismo domicilio, en una ocasión él se acercó a la niña y comenzó a realizarle tocamientos. La niña ha recibido tratamiento psicológico.