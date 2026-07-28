Los ciudadanos afectados por la nueva zona ORA de Palma podrán iniciar los trámites a partir del 16 de septiembre

Archivo - Zona azul, ORA, zona comercial. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos afectados por las nuevas zonas ORA en Palma podrán iniciar los trámites de validación a partir del 16 de septiembre para hacer uso libre de los estacionamientos y el día 1 de enero de 2027 comenzará a funcionar la zona azul.

Según ha informado este martes en rueda de prensa el regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, los ciudadanos que inicien los trámites deberán presentar el DNI, NIE o pasaporte, el permiso de circulación del vehículo, el carné de conducir, el padrón en la zona afectada y un documento que acredite estar al corriente del pago de impuestos municipales.

Para finalizar la tramitación, se requerirá un pago de 24 euros con tarjeta o con carta de pago, pero no en efectivo. Deudero ha insistido en "no dejar el trámite para el último minuto" y ha invitado a los ciudadanos afectados a tener preparada toda la documentación para el 16 de septiembre. Así, si un ciudadano tiene todos los datos correctos, el sistema lo verificará y validará en "cuestión de minutos".

A partir del día 16 de septiembre la SMAP reforzará su presencia en las oficinas para atender a las personas afectadas por la nueva zona ORA que lo necesiten, para lo cual será necesario solicitar cita previa. Cort ha estudiado distintos escenarios de participación, pero, según señalan, como mucho, prevén a unos 170.000 vecinos afectados y 40.000 vehículos.

La ampliación de la zona azul incorpora los barrios de Foners, Pere Garau Este, Son Fortesa Sur, Els Hostalets, Son Oliva, Plaza de Toros, Camp Redó y algunas calles de Bons Aires, aunque no afecta a todas las calles, sino a las incluidas en el ámbito de regulación.

Deudero ha anunciado también que en la página web de Mobipalma se puede consultar qué zonas y qué calles concretas se verán afectadas por la ampliación de la zona ORA en 66.000 metros lineales. Además, en la web se ha incorporado un espacio específico de preguntas frecuentes. Toda la información se puede consultar en https://mobipalma.mobi/mobilitat/estacionament/ora/ampliacio...

El 1 de septiembre se empezarán a pintar de azul las zonas afectadas, pero las máquinas no estarán todavía activas. El Ayuntamiento ha recordado que las personas que ya disponen de un título ORA no deben hacer nada porque la renovación se realizará de forma ordinaria.

Finalmente, el regidor ha señalado que no habrá pegatina o tarjeta física adhesiva en esta ampliación de la zona ORA, sino un código QR.