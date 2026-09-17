Los ciudadanos de Eivissa y Formentera reciben el aviso de ES-Alert

Archivo - Imagen de archivo del pasado 1 de octubre de 2025 en Eivissa - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de Eivissa y Formentera han recibido este jueves a las 13.24 horas el aviso del ES-Alert solicitando máxima precaución por lluvias intensas.

En sus redes sociales, también la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha compartido el mensaje donde se pide a la ciudadanía prudencia y precaución y, ante cualquier emergencia, avisar al 112.

Ante la previsión de lluvias intensas y fuertes rachas de viento, se recomienda máxima precaución durante las próximas horas y que se eviten desplazamientos y actividades en el exterior.

También se recomienda no acercarse a torrentes o zonas inundables, ni tampoco a zonas bajas y subterráneas. Si entra agua, hay que subir a plantas superiores, ha señalado el mensaje compartido por la presidenta.