Activan el aviso naranja en las Pitiusas y el amarillo en Mallorca por fuertes lluvias

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha insi - María José López - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves el aviso naranja en las Pitiusas por lluvias que podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en Mallorca el nivel es amarillo, con precipitaciones previstas de 20 litros por metro cuadrado.

Según han informado fuentes de la Aemet a Europa Press, las temperaturas se mantendrán entre los 26 y 29 grados en las Islas y la alerta por chubascos se mantendrá a lo largo de todo el día, aunque han matizado que se deberá tener especial precaución a partir del mediodía.

Asimismo, se mantendrá activa la alerta amarilla por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca. La alerta por lluvia y tormentas en Menorca se ha desactivado.

El episodio de tormentas registrado desde el mediodía del pasado miércoles y hasta las 08.00 horas de este jueves ha dejado un total de 19 incidencias, según la información facilitada la Dirección General de Emergencias.

La mayoría (16) se atendieron en Mallorca --en Palma, Binissalem e Inca-- y se ha atendido otro más en Eivissa.

En las últimas horas se han atendido inundaciones en establecimientos o edificios, caídas de árboles, obstáculos líquidos en la calzada, vertidos y fugas, dos incendios y un desprendimiento de elementos urbanos.

Emergencias ha recomendado a través de un mensaje difundido en X que la población evite los desplazamientos "innecesarios".