Los ciudadanos de Pitiusas y Menorca podrán pedir la Tarjeta del transporte de Mallorca a partir de la próxima semana

Cartel tarjeta única de transporte de Mallorca - CAIB

EIVISSA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de Menorca, Eivissa y Formentera podrán solicitar la Tarjeta Única del transporte público de Mallorca a partir del lunes 9 de marzo de forma telemática, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

Según ha explicado, también se iniciará la atención presencial en oficinas de los Consells y la emisión se podrá tramitar también en los puntos habilitados en Mallorca. Este nuevo título de transporte permite viajar desde el mes de octubre en el autobús, el tren y el metro de la red interurbana TIB de la isla de Mallorca y en la red de la EMT del autobús urbano de Palma.

De este modo, ya no es necesario contar con dos tarjetas de transporte para desplazarse por Mallorca en transporte público, fruto de la colaboración entre el Govern y el Ayuntamiento de Palma. Ahora se da un paso más al poner este sistema a disposición de los ciudadanos residentes en el resto de las Islas, que también podrán viajar de manera gratuita en Mallorca con la Tarjeta Única y que contará con la colaboración de los Consells de Menorca, Eivissa y Formentera.

Para solicitar la nueva tarjeta, existen diferentes vías. A partir del lunes 9 de marzo, se podrá pedir de manera telemática a través de la sede electrónica de la CAIB y, posteriormente, se recibirá la tarjeta en el punto de recogida que cada usuario elija.

Así, a partir del lunes también se podrá tramitar de manera presencial en los puntos de emisión habilitados en Palma y en diferentes municipios de Mallorca, y presencialmente también en Eivissa y Formentera, en las oficinas de los Consells. A partir del lunes 16 se podrá tramitar de manera presencial también en Menorca.

A partir del lunes 9, en Eivissa, se podrá solicitar y recibir la nueva tarjeta en las oficinas del Consell, con cita previa, en el servicio de atención ciudadana. En Formentera, se podrá tramitar la solicitud en las oficinas de atención ciudadana del Consell ubicadas en Sant Francesc y Sant Ferran.

En Menorca, de manera presencial a partir del lunes 16, se podrá tramitar la solicitud y obtener la entrega de la tarjeta en las oficinas de los servicios de atención ciudadana del Consell Insular de Menorca en Maó y Ciutadella.

CERCA DE 92.000 TARJETAS EMITIDAS

Hasta ahora, desde el lanzamiento de la Tarjeta Única a principios de octubre, se han emitido cerca de 92.000 tarjetas. El Govern y el Ayuntamiento de Palma llevan a cabo un periodo de transición para la implantación de la Tarjeta Única, que se puede solicitar desde octubre. Así, la Tarjeta Ciudadana de Palma dejará de funcionar como título de transporte en los buses de la EMT a partir del 1 de abril, si bien se mantendrá para otros usos.

Los usuarios de la Tarjeta Ciudadana que no cuenten con Tarjeta Intermodal (TIB) deberán solicitar la nueva tarjeta de forma gratuita en cualquiera de los puntos de emisión, mientras que los que ya cuenten con la Tarjeta Intermodal no será necesario que soliciten la Tarjeta Única ni deberán realizar ningún trámite, puesto que esta tarjeta del TIB es plenamente válida y continuará funcionando.