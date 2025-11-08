Ciutadans per Palestina reivindica el "boicot activo" a Israel en la Copa Mundial de Esgrima que se celebra en Palma

PALMA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciutadans per Palestina ha reivindicado el "boicot activo" a Israel en la Copa Mundial de Esgrima que se celebra en Palma.

En un comunicado, ante la celebración de la Copa del Mundo de esgrima estos días en Palma, y que cuenta con la presencia del equipo de Israel, Ciutadans per Palestina ha reivindicado el "boicot activo" contra "cualquier espacio que naturalice el Estado genocida".

Al respecto, y recordando que la competición se celebra tanto en el polideportivo Rudy Fernández como en el Palacio de Congresos de Palma, la entidad ha compartido un video donde se ve como activistas sustituyen la bandera israelí por la de Palestina mientras se celebra la competición, sin que, al parecer, nadie se percate de ello.

Así, han animado a todo el mundo a "continuar organizando la protesta antisionista y la solidaridad con el pueblo palestino".

Pues, la postura de Ciutadans per Palestina hacia la "entidad sionista" este viernes y sábado es "la misma". Por tanto, siguen reclamando "ruptura total de relaciones" con Israel. "No habrá paz si antes no hay justicia y descolonización", ha advertido. "Fuera genocidas del deporte. Viva Palestina libre", ha concluido.