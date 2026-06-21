Ciutadella da el pistoletazo de salida a las fiestas de Sant Joan

Archivo - Un joven con un pañuelo de las Fiestas populares de Sant Joan de Ciutadella, a 23 de junio de 2024, en Menorca, Islas Baleares (España).- Alba Redondo - Europa Press - Archivo

MENORCA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciutadella ha dado la mañana de este domingo el pistoletazo de salida de las fiestas de Sant Joan de 2026 con el 'primer toc' de tambor y fabiol.

Con este tradición, que ha tenido lugar a las 09.00 horas y que ha sido seguida por una multitud desde la plaza de la Catedral, ha arrancado el Diumenge des Be.

Según ha informado el Ayuntamiento de Ciutadella, este año la Junta de Caixers visitará un total de 89 domicilios particulares, entidades y espacios emblemáticos de la ciudad.

El recorrido ha comenzado en la plaza de la Catedral y se prolongará a lo largo de toda la jornada, hasta aproximadamente las 21.30 horas.

Un año más, el Ayuntamiento de Ciutadella ha habilitado un mapa accesible en internet en el que se puede consultar la ubicación exacta en la se encuentra la comitiva en cada momento gracias a un dispositivo GPS que lleva el 'fabioler'.