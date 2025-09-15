Cladera: "Mientras el Gobierno es contundente contra el alojamiento turístico ilegal, en Mallorca Galmés no hace nada"

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha criticado este lunes que, "mientras que el Gobierno del Estado es contundente contra el alojamiento turístico ilegal", en Mallorca, ni el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ni el conseller del ramo, Marcial Rodríguez, "no hacen nada".

Después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana haya notificado 2.373 pisos turísticos ilegales en Baleares a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos, la socialista, en un comunicado, insiste en que el Consell de Mallorca "no hace nada" y reclama que se retiren los anuncios ilegales que detecte Ordenación Turística, y actúe de inmediato con cierres cautelares a los establecimientos que, pese a las irregularidades, siguen operando.

"Vemos que el señor Marcial Rodríguez hace anuncios, diagnósticos, fotos de acuerdos con plataformas comercializadoras que después no cumple y no hace absolutamente nada para combatir su oferta ilegal", ha declarado Cladera, quien ha recordado la firma entre el Consell de Mallorca y AirBnB, con "un acuerdo que era menos ambicioso que la misma legislación que se tiene que cumplir" y era "papel mojado desde el momento de la firma".

La socialista ha recordado que este fin de semana se ha conocido un nuevo caso de anuncios de alojamiento turístico ilegal, para casas y chalés de diferentes localizaciones en Mallorca que no se encuentran registrados, y que se comercializan con números de registro otros alojamientos, "una actividad denunciada por un particular que no ha obtenido, hasta el momento, el apoyo del Consell de Mallorca", ha censurado.

"Vemos como el Estado es contundente, como el Consell de Ibiza es contundente y practica cierres cautelares de viviendas turísticas fuera de ordenación, y en cambio en Mallorca el conseller Marcial Rodríguez solo demuestra su incompetencia", ha dicho Cladera, quien insiste en pedir cambios y mayor contundencia en el ejercicio de las competencias de ordenación turística.

"Que se pongan las pilas y empiecen a actuar de verdad contra la oferta ilegal, hagan retirar los anuncios ilegales de los que tienen noticia, y clausuren cautelarmente los casos de infracciones flagrantes", ha exigido a Galmés y Rodríguez.