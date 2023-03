Cladera: "Toni Miralles es el mejor alcalde que puede tener Montuïri y estoy segura que mejorará la vida de los vecinos"

La secretaria general de Socialistas de Mallorca apoya a Miralles en el anuncio de su candidatura ante más de 100 personas



PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, ha mostrado su apoyo a Toni Miralles en el anuncio de su candidatura a la alcaldía de Montuïri, este domingo, ante más de 100 personas, afirmando que "Toni Miralles es el mejor alcalde que puede tener Montuïri" y mostrándose convencida de que "mejorará la vida de los ciudadanos de este pueblo".

Según ha informado el PSIB-PSOE en nota de prensa, Cladera ha mostrado este domingo su apoyo a Toni Miralles, quien se presenta a candidato a la alcaldía de Montuïri para las próximas elecciones del 28 de mayo. Así, ha resaltado que "Toni Miralles es el mejor alcalde que puede tener Montuïri" y se ha mostrado convencida de que "él mejorará la vida de los ciudadanos de este pueblo", unas palabras que ha dicho ante 100 personas en Ca s'Escolà.

De este modo, la secretaria general de los Socialistas de Mallorca ha expresado que "gracias al Consell, esta legislatura en Montuïri se ha avanzando en transición ecológica con la apuesta por una energía más renovable y eficiente, se ha apostado por el deporte y mejorar las infraestructuras, se ha invertido en servicios sociales y en atención comunitaria y se ha mejorado la accesibilidad en los edificios municipales y las calles del pueblo".

Cladera ha recordado que, en 2019, los socialistas se movilizaron "como nunca" para "conseguir un segundo mandato de progreso, y esta vez, aún hay que ir más allá para volver a conseguirlo y pintar Montuïri, Mallorca y Baleares de rojo". "Tenemos las mejores candidaturas y el mejor proyecto de futuro para nuestros municipios y nuestra isla, porque nuestros cimientos están en el municipalismo, que es desde donde transformamos nuestros pueblos", ha añadido.

Por su parte, el secretario de Deportes de la Federación Socialista de Mallorca y candidato socialista a la alcaldía de Montuïri, Toni Miralles, ha explicado que se presenta a la alcaldía de Montuïri por segunda vez "pero con la misma ilusión, compromiso y responsabilidad, y sin duda con más experiencia y madurez". "Me emociona ver tantas caras conocidas, montuïrers un agradecimiento inmenso a aquellos que me habéis hecho llegar vuestro apoyo y me habéis alentado a continuar", ha dicho.

"Huir de los extremos, escuchar bien a las personas, procurar dar una respuesta rápida, estar presente en todos los acontecimientos, cerca de las asociaciones y clubes deportivos, de los jóvenes, de las familias con hijos con edad escolar, y como no de las personas mayores: garantizar derechos y buscar el bienestar social de todos los montuïrers", son las bases de acción, según ha explicado el socialista. "Nosotros como refleja nuestro color, el rojo, somos apasionados, con ganas de trabajar por el pueblo y las personas, no solo lo hacemos poniendo la cabeza, también lo hacemos poniendo el corazón", ha subrayado.

Finalmente, el conseller de Educación del Govern y candidato a la alcaldía de Pollença, Martí March, ha querido acompañar a Miralles en su presentación. "He trabajado cuatro años con Toni Miralles y estoy seguro que trabajará por el bien común, porque la política para los socialistas es esto: servir a la gente y pensar en el bien común", ha dicho. "La política es transformar la vida de la gente para que puedan vivir mejor y tengo claro que así lo hará Miralles en Montuïri", ha concluido.